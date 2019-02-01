افتتاح مقر ومرافق أمن المنشآت بمحطة توليد الكهرباء ( البخارية ) بالشقيق ..

المناطق_فضة عطيف

بناء على توجيه صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية ، ومتابعة قائد قوات أمن المنشآت اللواء حامد بن رابع الطويرقي..

افتتح قائد قوة أمن المنشات بمنطقة جازان العقيد مهندس عادل بن ابراهيم الشهراني الموقع الأمني لمقر ومرافق امن المنشآت بمحطة توليد الكهرباء ( البخارية ) بالشقيق التابع لمحافظة الدرب ، وتضمنت نقاط التفتيش والمباني الادارية وبحضور مدير ادارة الامن الصناعي بالقطاع الجنوبي بشركة الكهرباء واستلام تلك المواقع ومباشرة مهامها في حينه بكامل التجهيزات الأمنية لتوفير أعلى درجات الامن والحماية للمنشآة.

وقدم الشهراني شكره لمنسوبي شركة الكهرباء لما لمسه من تعاون في توفير المتطلبات اللازمة لتوفير بيئة مناسبة للعمل لمنسوبي قوة امن المنشآت ..