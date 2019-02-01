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رحلة بحث عن «الفقع» تنتهي بمأساة في «عرعر».. أحد الناجين يروي التفاصيل

رحلة بحث عن «الفقع» تنتهي بمأساة في «عرعر».. أحد الناجين يروي التفاصيل

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رحلة بحث عن «الفقع» تنتهي بمأساة في «عرعر».. أحد الناجين يروي التفاصيل

رحلة بحث عن «الفقع» تنتهي بمأساة في «عرعر».. أحد الناجين يروي التفاصيل
http://almnatiq.net/?p=687246
المناطق_عرعر

روى أحد الناجين من رحلة صحراء منطقة الحدود الشمالية تفاصيل الأيام الثلاثة العصيبة التي عاشوها بين الحياة والموت بعد رحلة بحث عن الفقع تسببت في ضياعهم وفقدان أثرهم في الصحراء.

وقال عبدالله كامل أحد الناجين: إن رحلة البحث عن الكمأة انتهت به هو وصديقه إلى قرب الحدود العراقية بعدما ضلا مع اثنين آخرين طريق العودة إلى السيارة التي أقلتهم في الرحلة.

وأوضح أنه ورفاقه الثلاثة أمضوا نحو 36 ساعة بين الجوع والبرد وترقب الموت بعدما فقدوا موقع سيارتهم مع نهاية عصر الأحد، مضيفاً: “توسدنا الحجر والتحفنا ملابسنا القليلة لمقاومة زخات المطر والبرد القاسي وفي اليوم التالي حاولنا الوصول إلى موقع السيارة بلا طائل عشنا حالة من اليأس نترقب الفضاء الواسع لعل منقذاً ينقذنا، وفشلت محاولاتنا في الوصول إلى الموقع”؛ وفقاً لـ”عكاظ”.

وتابع الشاب كامل: “في صباح الثلاثاء سمعنا صوت أزيز طائرة في السماء، وتجددت آمالنا في الحياة، ولم يكن هناك من سبيل غير لفت أنظار قبطان الطائرة وإرسال إشارات إليه.. وانتهت رحلتنا على متن الطائرة عائدين إلى أهلنا بسلام”.

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