الإطاحة بتشكيل عصابي تورط بارتكاب جرائم سرقة لمنازل ومحلات ومركبات

المناطق - الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الاموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها ، أسفرت عن القبض على أفراد تشكيل عصابي وذلك بعد أن ثبت تورطه بارتكاب (١٧) جريمة سرقة لمنازل ومحلات التجارية ومركبات.

وأوضح أن التشكيل مكون من ستة أشخاص، مواطنين اثنين ومتهم من الجنسية الباكستانية وثلاثة متهمين من الجنسية البنجالية، وتتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع.

وأضاف، أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم اقروا بما نسب اليهم، وقد جرى إيقافهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

وقال إن شرطة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تُسَول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.