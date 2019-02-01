احدث الأخبار

دراسة تحذر من “الخطر الخفي” للبدانة.. تعرف عليه
أبرز المواد
 الإطاحة بتشكيل عصابي تورط بارتكاب جرائم سرقة لمنازل ومحلات ومركبات
أبرز المواد
 ولي العهد امر بمشاركة القوات الجوية مهرجان صدر الكرامة بمحايل عسير
أبرز المواد
 رحلة بحث عن «الفقع» تنتهي بمأساة في «عرعر».. أحد الناجين يروي التفاصيل
أبرز المواد
 افتتاح مقر ومرافق أمن المنشآت بمحطة توليد الكهرباء ( البخارية ) بالشقيق ..
أبرز المواد
 حاملا سكين في يده.. شاهد: عمالة تلاحق اللص “علي بابا” بعدما استولى على جوال ورفض دفع ثمنه بالرياض!
أبرز المواد
 الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية بمعقل الحوثي في صعدة
أبرز المواد
 فوائد مذهلة للأناناس.. تعرّف عليها
أبرز المواد
 المخابرات السودانية: 5 جيوش تنتظر ساعة الصفر للزحف نحو الخرطوم
أبرز المواد
 المتحدثة باسم البيت الأبيض : الرب اختار ترامب رئيسا لأمريكا ونصيرا للمؤمنين!
أبرز المواد
 بالوثائق: الحوثي يصدر أوامر بالإستيلاء على ألف منزل في صنعاء
أبرز المواد
 مارادونا يهدد «فيفا»: سأقول كل ما أعرفه
أبرز المواد
دراسة تحذر من “الخطر الخفي” للبدانة.. تعرف عليه

دراسة تحذر من “الخطر الخفي” للبدانة.. تعرف عليه

أبرز المواد
الإطاحة بتشكيل عصابي تورط بارتكاب جرائم سرقة لمنازل ومحلات ومركبات

الإطاحة بتشكيل عصابي تورط بارتكاب جرائم سرقة لمنازل ومحلات ومركبات

أبرز المواد
ولي العهد امر بمشاركة القوات الجوية مهرجان صدر الكرامة بمحايل عسير

ولي العهد امر بمشاركة القوات الجوية مهرجان صدر الكرامة بمحايل عسير

أبرز المواد
رحلة بحث عن «الفقع» تنتهي بمأساة في «عرعر».. أحد الناجين يروي التفاصيل

رحلة بحث عن «الفقع» تنتهي بمأساة في «عرعر».. أحد الناجين يروي التفاصيل

أبرز المواد

دراسة تحذر من “الخطر الخفي” للبدانة.. تعرف عليه

دراسة تحذر من “الخطر الخفي” للبدانة.. تعرف عليه
http://almnatiq.net/?p=687261
المناطق - وكالات

تشير دراسة كبيرة، إلى أنه من الأرجح أن تتدهور وظائف الكلى، مع زيادة بدانة الشخص، بغض النظر عن معاناته من مشكلات في الكلى أو لا.

ووجدت الدراسة أن البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة، هم أكثر عرضة مرتين للإصابة بضعف وظائف الكلى، مقارنة مع البالغين الذين يعانون من مجرد الزيادة في الوزن، وفقا لـ”رويترز”.

وقال الدكتور، أليكس تشانج، كبير باحثي الدراسة: “الوزن الزائد خاصة حول منطقة البطن يسبب العديد من التأثيرات الأيضية السلبية التي تؤثر على الكلى”.

وقال تشانج عبر البريد الإلكتروني إن هذا الوزن الزائد يمكن أن ينشط الجهاز السمبثاوى أو الجهاز العصبي الودي، الذي يفرز الهرمونات، التي يمكن أن تزيد من احتباس الصوديوم ورفع ضغط الدم، كما أن هذا يجعل من الصعب على الجسم التخلص من السكريات الإضافية في الدم مما يؤدي إلى الإصابة بالسكري.

وأضاف تشانج أن كل هذه الأمور سيئة بالنسبة للكلى كما أن الالتهابات المرتبطة بالبدانة ودهون البطن المفرطة تضعف أيضا وظائف الكلى.

وتابع: “أولا، زيادة الوزن تزيد من نشاط الجهاز العصبي الودي والهرمونات التي تؤدي إلى زيادة احتباس الصوديوم وارتفاع ضغط الدم… وثانيا، يضعف الوزن الزائد قدرة الجسم على نقل الجلوكوز من الدم إلى الخلايا ويمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسكري”.

وهناك 1.9 مليار بالغ يعانون من زيادة الوزن أو البدانة على مستوى العالم وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، ويعاني نحو 4 من كل 10 بالغين من زيادة الوزن، فيما يعاني نحو واحد من كل 10 بالغين من البدانة، وهي حالة يمكن أن تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري ومشاكل المفاصل وبعض أنواع السرطان بالإضافة إلى متاعب الكلى.

ولإجراء الدراسة، فحص الباحثون بيانات تم جمعها خلال الفترة من عام 1970 إلى عام 2017 لما يزيد على 5.4 مليون بالغ من 40 دولة مختلفة في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، وفحصوا أيضا بيانات أكثر من 84 ألف شخص يواجهون خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأكثر من 19 ألف بالغ يعانون من أمراض مزمنة في الكلى.

روابط ذات صلة

الإطاحة بتشكيل عصابي تورط بارتكاب جرائم سرقة لمنازل ومحلات ومركبات

الإطاحة بتشكيل عصابي تورط بارتكاب جرائم سرقة لمنازل ومحلات ومركبات
ولي العهد امر بمشاركة القوات الجوية مهرجان صدر الكرامة بمحايل عسير

ولي العهد امر بمشاركة القوات الجوية مهرجان صدر الكرامة بمحايل عسير
رحلة بحث عن «الفقع» تنتهي بمأساة في «عرعر».. أحد الناجين يروي التفاصيل

رحلة بحث عن «الفقع» تنتهي بمأساة في «عرعر».. أحد الناجين يروي التفاصيل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*