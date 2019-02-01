للرجال والنساء.. الخطوط الجوية السعودية تعلن فتح التقديم في الخدمة الجوية

المناطق - الرياض

أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن فتح باب التقديم (للسعوديين والسعوديات) في الخدمة الجوية – طاقم الطائرة (CABIN CREW) لحملة الثانوية العامة كحد أدنى.

وجاءت الشروط والمهارات المطلوبة على النحو التالي:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن لا يقل المؤهل عن الثانوية العامة.

– إجادة اللغة الإنجليزية وإجتياز اختبار اللغة.

– أن لا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد عن 30 سنة (حسب التقويم الهجري).

– أن يبلغ الحد الأدنى للطول مع رفع الذراع 212 سم إلى أطراف أصابع اليد.

– أن يتناسب الوزن مع الطول (حسب معايير الخطوط السعودية).

– إجتياز الفحص الطبي.

المسؤوليات والمهام:

– المسؤولية عن السلامة والخدمة بمستوى عالي في جميع أنحاء المقصورة.

– ضمان التسليم المستمر للمنتجات على متن الطائرة.

– اتخاذ المبادرة لمعالجة القضايا الصعبة.

– المساهمة في إيصال تجربة عملاء مميزة.

الوثائق المطلوبة:

– سيرة ذاتية محدثة.

– بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول لمدة 6 شهور على الأقل.

– جواز سفر ساري المفعول لمدة 6 شهور على الأقل.

– الشهادة الدراسية مع سجل الدرجات (الثانوية كحد أدنى) مع شهادة معادلة إذا كانت من الخارج.

– اختبار اللغة الإنجليزية (STEP) من قياس بدرجة لا تقل عن (46).

يذكر أنه بعد اجتياز الفحص الطبي يجب على المرشحين إستكمال الإجراءات المطلوبة والتأكد من عدم وجود أي مخالفات أو رسوم غير مدفوعة مع طباعة إثبات عدم وجود رسوم أمنية من خلال خدمة الاستعلام على موقع (ابشر).