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لأول مرة.. تقنية الهولوجرام بمدارس الطائف

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لأول مرة.. تقنية الهولوجرام بمدارس الطائف

لأول مرة.. تقنية الهولوجرام بمدارس الطائف
http://almnatiq.net/?p=687294
المناطق - الطائف

جذبت تقنية “الهولوجرام” أو ما يُعرف بـ”التصوير التجسيمي” على مسرح ثانوية التحفيظ الأولى اليوم الطالبات والزائرات على حدً سواء في فعاليات إحتفال الجنادرية.
ومن خلال ما تم عرضه في أجنحة المعرض فقد حصد جناح التقنية تفاعل الجميع، فقد تم عرض التراث بطريقة تقنية ” الهولوجرام” التي تُعد من أحدث التقنيات التي وصل لها العلم في العروض المرئية ثلاثية الأبعاد وتختلف تطبيقات التقنية باختلاف الهدف من العرض، حيث تم استخدامها في التعريف بالماضي وتحديدًا في توحيد المملكة وتأصيل تراثها.

وعرضت هذه التقنية المعلومات بطريقة ثلاثية الأبعاد لتصل الأفكار بطريقة واضحة في وقت قصير للطالبات وتصوير الماضي حياً أمامها.

من جانبها، أكدت قائدة المدرسة حنان القرشي، أن هذا الجهاز المصمم خصيصًا لجناح الجنادرية فكرة وتنفيذ المعلمة أحلام تركستاني بالتعاون مع د/ نوال الطويرقي، ومسؤولة المصادر حنان القرشي، اللاتي قمن بصناعة هولوجرام بإمكانات محدودة، ومؤكدات على تطويره في المستقبل وإشراكه في العملية التعليمة.

وأشادت القرشي بهذه البادرة الجديدة مشددة على ضرورة استخدام التقنية في كافة اساليب التعليم والمناشط ، ومدى تماشيها مع التحول الرقمي الذي تسعى له المملكة في روية ٢٠٣٠ و هو تسخير التكنولوجيا في التعليم وعمل نقله نوعية في مستوى الأداء التعليمي، مثمنة في الوقت ذاتة على جهود الجميع، حيث قدمت في ختام الفعالية هدايا بنكهة تراثية.

 

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