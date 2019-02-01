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بلدية رجال ألمع تعلن عن بدء تأجير محلات سوق المواشي وسوق الخضار بسنومة .. تعرّف على الشروط والتفاصيل

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بلدية رجال ألمع تعلن عن بدء تأجير محلات سوق المواشي وسوق الخضار بسنومة .. تعرّف على الشروط والتفاصيل

بلدية رجال ألمع تعلن عن بدء تأجير محلات سوق المواشي وسوق الخضار بسنومة .. تعرّف على الشروط والتفاصيل
http://almnatiq.net/?p=687307
المناطق - رجال ألمع

أعلنت بلدية رجال ألمع عن بدء تأجير محلات سوق المواشي وسوق الخضار بسنومة وذلك وفقاً للشروط التالية : عرض مقدم بإسم سعادة رئيس البلدية، تعهد من صاحب الطلب بمزاولة العمل بنفسه، تعهد من صاحب الطلب ألا يقوم بتأجير المحل من الباطن، صورة إثبات الهوية الوطنية، صورة مصدقة من الشهادة المهنية التي تثبت التخصص في النشاط الذي يرغب في مزاولته، صورة مصدقة من الترخيص الصادر من الجهات المعنية إذا كان النشاط يتطلب ذلك.

ودعت البلدية من لديه الرغبة في الاستئجار لمراجعة قسم الاستثمار بالبلدية وتقديم الطلبات وذلك اعتباراً من يوم 28 / 5 / 1440 هـ ولمدة عشرين يوماً .

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