مدير شرطة القصيم يقلد الربدي رتبته الجديدة

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قلّد مدير شرطة منطقة القصيم العميد علي بن حسن بن مرضي بمكتبه صباح اليوم النقيب الربدي بن ابراهيم الربدي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيته إلى رتبة نقيب ، وذلك بحضور العميد علوش بن نايف الحبردي ومدير ادارة الضبط الادراي العقيد عبدالله بن حمود العتيبي وقائد قوة المهمات والواجبات الخاصه الرائد خالد بن ضيف الله اللحيدان ..

وهنأ العميد بن مرضي ” الربدي ” بهذه المناسبة متمنياً له التوفيق والسداد في خدمة دينه ومليكه ووطنه ..

من جهته عبر النقيب الربدي عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية سائلاً الله العلي القدير بأن تكون هذه الترقية حافزاً له على تقديم المزيد من البذل والعطاء ..