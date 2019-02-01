السفير الياباني يزور غرفة جازان لبحث فرص التعاون والاستثمار

جازان - فضة عطيف :

قام السفير الياباني المفوض و فوق العادة بالمملكة السيد تسوكاسا ايمورا بزيارة لغرفة جازان

التقى خلالها برئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والأمين العام وعدد من رجال الأعمال بالمنطقة. وقد تركز اللقاء على بحث آفاق الاستثمار بالمنطقة وحجم الفرص الاستثمارية المتاحة وسبل مشاركة الاستثمارات اليابانية بالمنطقة في ظل نمو مدينة جازان الاقتصادية التي فتحت آفاقًا واسعة أمام اقتصاد المنطقة ،

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة جازان خالد بن محمد صايغ أن منطقة جازان مقبلة على خطوات متقدمة على طريق التنمية خاصة بعد إنشاء مدينة جازان للصناعات الاساسية التحويلية مما فتح الكثير من مجالات العمل الجاذبة للمستثمرين

وأكد صايغ متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين التي ما زالت تشهد تطورا متناميا ،

وأعرب عن أمله أن تكون الزيارة امتداد لعلاقات اقتصادية أرحب بين البلدين الصديقين، مبينا أن التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية يؤكد أنها مثال حي لتطور العلاقات الدولية، وهو ما يلقي علينا مسؤولية بلورة العلاقات بشكل عملي إلى مجالات اقتصادية مفيدة للطرفين.

من جانبه تحدث السفير الياباني لدى المملكة عن بعض التعديلات الخدمية التي أدخلتها السفارة لتيسير العمل والتسهيل على قطاع الأعمال متناولاً وضع منطقة جازان التاريخي والاقتصادي الذي أشار إلى أنه محفز كبير للاستثمار الأجنبي خلال هذه الفترة

وقال نحن نعمل على تلمس خطانا في كيفية تعاون الشركات اليابانية بما يحقق رؤية المملكة 2030 ومن خلالها يمكن أيضا رفع سقف التعاون في المجالات التعليمية والحلول المالية والسياحة والاستثمار في المشروعات العملاقة في المملكة العربية السعودية.

من جهته أعرب أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري عن الفرص الواعدة لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي وعن الفرص الاستثمارية التي تطرحها الغرفة ويمكن للشركات اليابانية الاستفادة منها مؤكداً بان مستقبل المنطقة يسير بخطى ونمو متسارع في اقتصادها بشكل عام وذلك نتيجة للتخطيط الجيد لافتا أن الحركة التجارية الواسعة بين البلدين تؤسس لعلاقات قوية ومتينة ستساعد على تطوير وتنمية الشراكة التجارية والمشروعات المشتركة وسبل تدعيم الاستثمار بالمنطقة ورفع حجم التبادل التجاري بينهما والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتوفرة في المنطقة بمختلف القطاعات،

وفي ختام اللقاء تبادل رئيس غرفة جازان والسفير الياباني الهدايا التذكارية .