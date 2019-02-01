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صقارو الإمارات يحصدون المراكز الأولى في مهرجان الملك عبدالعزيز

صقارو الإمارات يحصدون المراكز الأولى في مهرجان الملك عبدالعزيز
http://almnatiq.net/?p=687319
المناطق - الرياض

حصد صقارو دولة الإمارات جوائز المراكز الأولى ، في الأشواط الدولية المفتوحة لمسابقة الملواح ” الدعو” 400 متر، ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الأولى ، المقام في ملهم شمال مدينة الرياض .
وجاءت نتائج مسابقة الملواح “400 متر” فئة (جير – بيور – فرخ ) كالتالي :
– المركز الأول : B1 لصاحبه F3-K من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 16.908 ثانية.
– المركز الثاني : 11 لصاحبه F3-K من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 17.000 ثانية.
– المركز الثالث : ملفت لصاحبه M7 من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 17.211ثانية.
وفي فئة (جير – بيور – قرناس ) جاءت النتائج كالتالي :
– المركز الأول : القايد لصاحبه F3-K دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 17.232 ثانية.
– المركز الثاني : B9 لصاحبه MRM من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 17.538ثانية.
– المركز الثالث : مسارلصاحبه الشيخ سهيل سالم الكتبي من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 17.593 ثانية.
فيما جاءت نتائج مسابقة الملواح “400 متر” لفئة (جير – شاهين – قرناس ) كالتالي:
– المركز الأول : G17 لصاحبه F3-K من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 16.713ثانية.
– المركز الثاني : S 108 لصاحبه AL DHAFRA FALCONS من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 17.045 ثانية.
– المركز الثالث : d 991 لصاحبه F3-K من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 17.117ثانية.
وفي مسابقة الملواح “400 متر” فئة ( جير- شاهين – فرخ ) كانت النتائج كالتالي :
– المركز الأول: S64 لصاحبه AL DHAFRA FALCONS من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 16.170 ثانية.
– المركز الثاني: A2 لصاحبه F3-K من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 17.041 ثانية.
– المركز الثالث: S85 لصاحبهAL DHAFRA FALCONS من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 17.052 ثانية.

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