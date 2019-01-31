بر بلجرشي تودع اكثر من ٩٠٠ ألف ريال في حسابات المستفيدين

المناطق-الباحة

قامت جمعية البر الاهلية ببلجرشي بتغذية حسابات المستفيدين لديها، البالغ عددهم (782) أسرة مستفيدة وذلك بمبلغ إجمالي (962.110) ريال .

وقد شملت هذه المساعدة جميع الفئات من الأسر الفقيرة وأسر السجناء والأيتام والأسر المكفولة وكفالة الأيتام الخاصة ( الدفعة الرابعة 2018م) وذلك على ثلاث دفعات خلال هذه الأيام .

وأوضح امين عام جمعية البر الاهلية ببلجرشي علي بن أحمد الرفيدي أن الجمعية تحرص على إيداع المخصصات المالية بشكل منتظم في حسابات المستفيدين من الأسر المسجلة بالجمعية حيث يتم تحويل المخصصات المالية بنظام التحويل السريع عبر الحسابات البنكية وبطاقات البركة وذلك لتخفيف المشقة والعناء على الأسر المستفيدة والرقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وفي الختام توجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم في تنفيذ وتقديم هذه الخدمات للمستفيدين والدعاء الصادق للمتبرعين والداعمين والكفلاء الذين لهم الفضل بعد الله سبحانه في تأمين هذه المبالغ للفقراء والأيتام والمحتاجين المستفيدين من خدمات الجمعية .