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نائب أمير حائل استقبل الرحالة الشرمان قادماً من نجران سيراً على الأقدام

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نائب أمير حائل استقبل الرحالة الشرمان قادماً من نجران سيراً على الأقدام

نائب أمير حائل استقبل الرحالة الشرمان قادماً من نجران سيراً على الأقدام
http://almnatiq.net/?p=687324
المناطق - حائل

استقبل صاحب السموالملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم بمكتب سموه بالإمارة الرحالة عامر بن سعيد الشرمان الذي وصل إلى منطقة حائل سيرا على الأقدام قادماً من منطقة نجران بعد أن قطع مسافة 2000 كيلو متر وعبر خلالها 6 مناطق للتعريف برؤية المملكة 2030
واعرب الامير فيصل بن فهد بن مقرن عن ترحيبه بالرحالة ومرافقيه وأشاد بحرص شباب الوطن على المبادرات الوطنية والرياضية الهادفة متمنيا له التوفيق والسلامة .

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