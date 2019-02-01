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“عيادات الملك سلمان” تقدم العلاج لـ 4.434 لاجئ سوري خلال أسبوع

“عيادات الملك سلمان” تقدم العلاج لـ 4.434 لاجئ سوري خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=687334
المناطق_الرياض

قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية خدماتها الطبية والعلاجية لـ 4,434 مريضًا من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير الجاري.

وسجلت عيادات الطب العام أعلى نسبة بعدد المراجعين لتبلغ 1,419 مراجعًا، تلاها مباشرة عيادات الأطفال 1,295 مراجعًا، كما استقبلت العيادة النسوية 497 مراجعة، فيما تلقى 276 لاجئًا سوريًا العلاج في عيادة الأنف والأذن و 306 حالات لعيادة الباطنية.

وتعاملت عيادة الجراحة مع 257 حالة قدم لها العلاج المناسب ، فيا تعاملت عيادة الأسنان مع 205 حالات وعيادة اللقحات مع 108 حالات ، أما عيادات التغذية والرعاية الصحية فاستقبلت 71 حالة.

يذكر أن عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة داخل مخيم الزعتري تعمل على توفير البيئة الآمنة صحيًا للاجئين السوريين في المخيم وذلك من خلال الكوادر الطبية المتميزة والمعدات الطبية الحديثة، مما جعلها في المراكز المتقدمة في عملها الطبي الإنساني.

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