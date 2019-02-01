صورة صلاح وبوغبا تثير الجماهير.. ومطالب بمحوها فورا!

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لم يكن مهاجم مانشستر يونايتد، بول بوغبا، يعتقد أنه سيتلقى ردود أفعال قاسية على ذلك النحو، بعد نشر صورة حديثة له مع نجم ليفربول، المصري محمد صلاح.

التآمر مع ملك مصر

وظهر بوغبا على الصورة، معانقا زميله في “البريميرليغ” صلاح، وعلق عليها قائلا “التآمر مع ملك مصر”. وحث أنصار “الشياطين الحمر” بوغبا على حذف صورته مع صلاح من حساباته في المواقع الاجتماعية، وفق ما ذكر موقع “مانشستر إيفنينغ نيوز” الإنجليزي.

منافسه الشرس

وأعجب عدد من المتابعين بالصورة، التي قالوا إنها مثال على الروح الرياضية التي يجب أن يتسم بها اللاعبون. لكن الأغلبية من جماهير يونايتد عبرت عن غضبها من النجم الفرنسي بسبب علاقة الصداقة التي تربطه بـ”منافسه الشرس”، على حد وصفها. وذهب البعض إلى حد مطالبة بوغبا بحذف الصورة وحظر صلاح من صفحته الاجتماعية. وقال أحدهم “ليس من المعقول أن تلتقط صورة مع منافسك في الملعب”، فيما وصف آخر صلاح بـ”العدو”، الذي لا يجب أن تقترب منه.