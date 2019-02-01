قبل انطلاق نهائي كأس آسيا… قرار عاجل من الاتحاد الآسيوي بشأن لاعبي قطر المجنسين

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن اتخاذه لقرار عاجل، اليوم الجمعة، وذلك قبل ساعات من نهائي بطولة كأس آسيا لكرة القدم.

وأكد الاتحاد الآسيوي عبر حسابه على “تويتر”، أنه رفض شكوى اتحاد الكرة الإماراتي، حول اثنين من اللاعبين القطريين والسماح لهما بالمشاركة ضمن المنتخب القطري، وهي القضية التي تناولتها وسائل إعلام محلية لفتت إلى أنها تتمثل في “تجنيس” هذين اللاعبين ” .

​وكان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، تقدم بشكوى ضد مشاركة لاعبين قطريين في كأس آسيا 2019، عقب الخسارة برباعية أمام العنابي في نصف نهائي البطولة.

ووفقا لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، فقد أعدت الإمارات ملفا يثبت تزوير قطر فيما يخص مستندات تجنيس لاعبين على الأقل، هما بسام الراوي (من أصل عراقي) والمعز علي (من أصل سوداني)، بما يخالف المادة السابعة من قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والخاص بتجنيس اللاعبين.