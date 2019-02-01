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كم طبيب أسنان سعودي عاطل عن العمل؟

كم طبيب أسنان سعودي عاطل عن العمل؟
http://almnatiq.net/?p=687349
المناطق_متابعات

أكدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وجود 5287 طبيب أسنان سعودياً مصنفاً من قبلها على درجة طبيب أسنان عام مقابل 9729 طبيباً غير سعودي و3116 طبيباً متخصصاً منهم 1651 طبيباً غير سعودي وأن إجمالي أعداد العاطلين السعوديين عن العمل من حملة مؤهل البكالوريوس في طب الأسنان 951 طبيباً وطبيبة فيما يقدر عدد العاطلين عن العمل من أطباء الأسنان المتخصصين 9 أطباء.

وجاءت تأكيدات “الهيئة” بعد أن تعهد وزير الصحة توفيق الربيعة أمام خريجي الدفعة 20 من “الهيئة”، مؤخراً، بالقضاء على بطالة خريجي طب الأسنان في المملكة.

وكان “الربيعة” أعلن في حينها، بحسب صحيفة “عكاظ”، توصل وزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى اتفاق يقضي بمنع الاستقدام من الخارج في تخصص طب الأسنان، متوقعاً انتفاء الحاجة لاستقطاب أطباء أسنان خلال السنوات القليلة القادمة، إذ وجدت وزارة الصحة أن عدد الخريجين السعوديين في تخصص طب الأسنان كبير، وبالإمكان سد العجز بهم في هذا التخصص.

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