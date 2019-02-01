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“عمل الرياض” يحرر 145 مخالفة وينذر 55 منشأة ويضبط 7 مخالفين في أسبوع

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“عمل الرياض” يحرر 145 مخالفة وينذر 55 منشأة ويضبط 7 مخالفين في أسبوع

“عمل الرياض” يحرر 145 مخالفة وينذر 55 منشأة ويضبط 7 مخالفين في أسبوع
http://almnatiq.net/?p=687361
المناطق_الرياض

نفذ مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، حملات تفتيشية مفاجئة مع عدد من الجهات الشريكة شملت 904 زيارات تفتيشية على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها, وأسفرت عن تحرير 145 مخالفة، وانذار 55 منشأة، وضبط 7 مخالفين لنظام الإقامة والعمل, وتحويلهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وجاءت المخالفات التي ضبطتها فرق التفتيش الميداني، للفقرة الـ20 من القرار الوزاري رقم 4786 التي تنص على توظيف عمالة غير سعودية بمهن مقصورة على السعوديين.

وأوضح مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل أحمد المطوع، أن الحملات التفتيشية مستمرة على جميع الأنشطة التجارية وفق الخطط المعدة مسبقًا, للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بلوائح وقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل.

ودعا المطوع المواطنين للتعاون مع الوزارة في هذا الشأن بالإبلاغ عن المخالفات التي يرصدونها عن طريق الاتصال على هاتف خدمة العملاء رقم 19911 أو عبر استخدام تطبيق “معًا للرصد” المتاح في الأجهزة الذكية، مؤكدًا أن مفتشي مكتب العمل سوف يتعاملون مع هذه البلاغات فورًا لضمان تطوير وتحسين بيئة العمل.

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