‏”سعود الطبية” تحارب إعاقة حديثي الولادة بـ”فعالية توعوية”

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نظمت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمستشفى الأطفال فعالية توعوية مواكبة لليوم التوعوي للبرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة، دشنها المدير العام التنفيذي للمدينة د.أحمد العنزي، وذلك في مجمع بانوراما مول التجاري.

وأوضحت رئيس وحدة أمراض الأطفال الوراثية د.مها العتيبي بأن الفعالية تهدف للتوعية بأهمية البرنامج الذي يسعى للحد من الإعاقة، ويقوم بفحص جميع المواليد لمعرفة إن كانوا يحملون أمراضًا وراثية استقلابية، وقد تكون خطيرة، وتسبب إعاقات حركية وعقلية وحسية، وكذلك ضعف النمو والوفاة المبكرة، إن لم يتم اكتشافها مبكرًا.

وأكدت د.العتيبي بأن اكتشاف هذه الأمراض مبكرًا في الأيام الأولى من عمر المولود، وبدء العلاج قبل ظهور الأعراض، يساهم في تفادي المضاعفات.

ونوهت د.العتيبي بأن البرنامج يحرص على إجراء الفحص لكل مولود، بغض النظر عن وجود مرض وراثي لدى الأسرة من عدمه، حيث يشمل الفحص 17 مرضًا وراثيًا، مشددة على أهمية إجراء الفحص لكل طفل، وإن كان فحص الوالدين ما قبل الزواج سليمًا.

يذكر أن الفعالية أقيمت بمشاركة قسم الأمراض الوراثية، قسم التغذية، قسم التمريض، قسم الصيدلة، المشورة الوراثية، وقسم التثقيف الصحي.