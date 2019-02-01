قطر تتوج بكأس آسيا للمرة الأولى في تاريخها

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توج منتخب قطر الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، بكأس أمم آسيا 2019 للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه في نهائي البطولة على نظيره اليابان حاملة اللقب أربع مرات 3-1، على ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وسجل المعز علي الهدف الأو لقطر عند الدقيقة 12، وعزز عبد العزيز حاتم النتيجة عند الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بتقدم قطر 2-0.

وفي الشوط الثاني قلص تاكومي مينامينو النتيجة لصالح اليابان عند الدقيقة 69، قبل أن يسجل أكرم عفيف هدف قطر الثالث من ركلة جزاء عند الدقيقة 83.

وأخفق منتخب اليابان صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب، في التتويج باللقب للمرة الخامسة في تاريخه، علماً بأنه توج باللقب الرابع في نسخة 2011 التي احتضنتها قطر، كما تلقى الهزيمة للمرة الأولى في النهائي الآسيوي، حيث حقق الفوز في جميع المرات الأربع السابقة التي وصل فيها إلى النهائي.