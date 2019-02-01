احدث الأخبار

أمير الرياض يرعى ختام المهرجان السعودي للجواد العربي (عبيَّه)
أبرز المواد
 الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تباشر بلاغًا عن تلوث نفطي بمحاذاة شاطئ الشعيبة
أبرز المواد
 الحملة الميدانية المشتركة تضبط 2544626 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود
أبرز المواد
 قطر تتوج بكأس آسيا للمرة الأولى في تاريخها
أبرز المواد
 الجراد الصحراوي يصل مكة والمدينة.. والبيئة تكثف جهودها لمكافحته
أبرز المواد
 المقبل يفتتح “معرض قصص وحضارات” بالدمام
أبرز المواد
 الأمير محمد بن ناصر يفتتح جامع “النور” بمدينة جيزان
أبرز المواد
 ‏”سعود الطبية” تحارب إعاقة حديثي الولادة بـ”فعالية توعوية”
أبرز المواد
 مؤشر العمرة الأسبوعي: وصول أكثر من 3 ملايين معتمر وإصدار أكثر من 3.4 مليون تأشيرة
أبرز المواد
 “عمل الرياض” يحرر 145 مخالفة وينذر 55 منشأة ويضبط 7 مخالفين في أسبوع
أبرز المواد
 إمام المسجد النبوي: البصيرة في الدين من أعظم النعم
أبرز المواد
 إمام المسجد الحرام يوضح خطورة خطاب الكراهية على المجتمعات
أبرز المواد
أمير الرياض يرعى ختام المهرجان السعودي للجواد العربي (عبيَّه)

أمير الرياض يرعى ختام المهرجان السعودي للجواد العربي (عبيَّه)

أبرز المواد
الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تباشر بلاغًا عن تلوث نفطي بمحاذاة شاطئ الشعيبة

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تباشر بلاغًا عن تلوث نفطي بمحاذاة شاطئ الشعيبة

أبرز المواد
الحملة الميدانية المشتركة تضبط 2544626 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود

الحملة الميدانية المشتركة تضبط 2544626 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود

أبرز المواد
قطر تتوج بكأس آسيا للمرة الأولى في تاريخها

قطر تتوج بكأس آسيا للمرة الأولى في تاريخها

أبرز المواد

أمير الرياض يرعى ختام المهرجان السعودي للجواد العربي (عبيَّه)

أمير الرياض يرعى ختام المهرجان السعودي للجواد العربي (عبيَّه)
http://almnatiq.net/?p=687397
المناطق - الرياض

يرعى غدا السبت أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، الحفل الختامي لفعاليات المهرجان السعودي للجواد العربي (عبيَّه) العربي في منتجع الفيصلية بدرة الرياض، بتنظيم العبيَّه المحدودة، وبإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب، وبحضور عدد من الأمراء والشخصيات ومُلاك إسطبلات ومرابط الخيل ورجال الأعمال والصحافة والإعلام ومحبي الخيل والرياضة.

وسيتوج أمير منطقة الرياض الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في الفئات الأربع “المهرات والأمهار والأفراس والفحول بجوائز، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على سيارة موديل 2019م والثاني على مبلغ 25 ألف ريال والفائز بالمركز الثالث على مبلغ 15 ألف ريال.

إلى ذلك سيستمتع زوار المهرجان السعودي للجواد العربي (عبيَّه) في اليوم الأخير للمهرجان بسهرة فنية رائعة تبدأ في تمام الساعة (10.00م) ولمدة ساعتين مع الفنان الحاصل على لقب أجمل صوت المبدع وليد الجيلاني، وكذلك مع الفنان الواعد هشام المدخلي. وسيسبق السهرة الفنية حفلة فنية لفرقة البحرين الشعبية المتألقة الشعبية التي ستقدم ألوان مختلفة ومنوعة من الفلكلور البحريني والخليجي لمدة ساعتين.

وستتواصل الفعاليات المصاحبة المهرجان السعودي للجواد العربي (عبيَّه) في يومه الأخير السبت من الساعة (4.00م) وحتى الساعة (12.00ص)، ومن أبرزها ألعاب الخفة مع العالمي الشهير فريد، ساحة تدريب النساء والأطفال لركوب الخيل بطاقم نسائي مُتكامل من قبل نادي الفارسة لتعليم الفروسية للسيدات والذي يملكه السيد جندل بن زيد الجندل ويديره السيدة سجى الجندل، وبقيادة المدربة السعودية الخبيرة مضاوي القحطاني، ومقطع تصويري عن المملكة والقيادة الحكيمة مع تفاعل حي بدخول الخيل، وشاشة عرض خارجية، وأستوديو للتصوير في الخيمة الشعبية للخيل، وجلسة لرواة القصص الوطنية والتاريخية عن الخيل، ، في حين سيستمتع عُشاق الخيل بعروض مثيرة ومميزة لنخبة من أجمل وأثمن خيول العالم العربية الأصيلة.

ويستهدف المهرجان السعودي للجواد العربي (عبيَّه) كافة شرائح المجتمع من الأطفال والكبار والعوائل والشباب، حيث يجمع المهرجان مابين الثقافة والتاريخ والترفيه، ومن سيحضر المهرجان سيستمتع بأجوائه الجميلة وفعالياته المُثيرة، وللحصول على تذاكر الحضور للمهرجان من خلال نقاط البيع المتوفرة في مدينة الرياض وعلى الموقع الإلكتروني/ https://stytickets.com/event/alubayyah/

 

روابط ذات صلة

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تباشر بلاغًا عن تلوث نفطي بمحاذاة شاطئ الشعيبة

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تباشر بلاغًا عن تلوث نفطي بمحاذاة شاطئ الشعيبة
الحملة الميدانية المشتركة تضبط 2544626 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود

الحملة الميدانية المشتركة تضبط 2544626 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود
قطر تتوج بكأس آسيا للمرة الأولى في تاريخها

قطر تتوج بكأس آسيا للمرة الأولى في تاريخها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*