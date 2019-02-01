للمرة الأولى في التاريخ.. المجنسون يجلبون كأس آسيا لقطر.. “السوداني” المعز علي هداف البطولة.. ولاعبو اليابان خسروا النهائي وفازوا باحترام المشجعين

المناطق - إسلام داوود

للمرة الأولى في تاريخها تنجح قطر عبر منتخبها لكرة القدم، في تحقيق إنجاز تاريخي بحصولها على بطولة كأس آسيا لكرة القدم التي استضافتها دولة الإمارات، وفازت فيها على اليابان في المباراة النهائية بنتيجة 3-1.

بطولة جاءت بعد مشوار، طويل من المكاسب حققها منتخب قطر للمجنسين، على كافة الخصوم في البطولة آخرها كان الفوز الواسع على منتخب الإمارات في مباراة نصف النهائي بنتيجة 4-0.

لكن ذلك الأداء الرائع من المنتخب القطري في طول البطولة، وعدم تلقي الشباك القطرية سوى هدفا واحدا فقط في سائر البطولة وتحديدا في آخر مباراة، لم يكن نتاج مهارات وأداء أبناء قطر ومواطنيها.

بل حققت قطر البطولة بفضل اللاعبين أبناء الدول الأخرى، ومنحتهم قطر جنسيتها القطرية حتى يتسنى لهم اللعب في صفوف منتخب قطر.

ولعل أبرز ما يظهر تلك الحقيقة، هو اللاعب معز، الفائز بلقب هداف البطولة وأحرز أهداف لا يمكن وصفها سوى بالرائعة وخصوصا الهدف الأول الذي أحرزه في شباك اليابان في الدقيقة 12 من المباراة.

لكن معز علي، ليس لاعبا قطري الأصل، وإنما هو لاعب سوداني الأصل تم تجنيسه بالجنسية القطرية، إلى جانب نحو 12 لاعبا آخرين، يعزى بالفضل الأكبر في جلب البطولة للدوحة.

وفي الوقت الذي يفرح فيه القطريون ببطولة جلبها إليهم، لاعبو دول أخرى، ونسبت إليهم دون مشاركة أبناءهم بصورة واقعية فيها، فإن منتخب اليابان على الوجه الآخر كان محل احترام وثناء كافة المشجعين والمتابعين للمباراة.

لاعبو اليابان “يابانيو الأصل والجنسية”، لم يبخلوا عن تقديم كافة الجهود للفوز بالمباراة أمام منتخب “نخبة اللاعبين” لكن رجحت كفة المباراة لصالح، نخبة المجنسين، في الوقت ذاته حازوا احترام وتشجيع من كافة المشجعين.

في النهاية فإن فوز قطر ببطولة آسيا، لا يختلف كثير عن الطريقة التي فازت بها بحق تنظيم كأس العالم 2022، والتي ماتزال تدور الشكوك والشبهات حول الطريقة التي حصلت الدوحة عليها، مع مطالبات عالمية متزايدة بضرورة وضع حد لـ”المال الأسود الذي يفسد البطولات الرياضية”.