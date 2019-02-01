احدث الأخبار

للمرة الأولى في التاريخ.. المجنسون يجلبون كأس آسيا لقطر.. “السوداني” المعز علي هداف البطولة.. ولاعبو اليابان خسروا النهائي وفازوا باحترام المشجعين
أبرز المواد
 أمير الرياض يرعى ختام المهرجان السعودي للجواد العربي (عبيَّه)
أبرز المواد
 الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تباشر بلاغًا عن تلوث نفطي بمحاذاة شاطئ الشعيبة
أبرز المواد
 الحملة الميدانية المشتركة تضبط 2544626 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود
أبرز المواد
 قطر تتوج بكأس آسيا للمرة الأولى في تاريخها
أبرز المواد
 الجراد الصحراوي يصل مكة والمدينة.. والبيئة تكثف جهودها لمكافحته
أبرز المواد
 المقبل يفتتح “معرض قصص وحضارات” بالدمام
أبرز المواد
 الأمير محمد بن ناصر يفتتح جامع “النور” بمدينة جيزان
أبرز المواد
 ‏”سعود الطبية” تحارب إعاقة حديثي الولادة بـ”فعالية توعوية”
أبرز المواد
 مؤشر العمرة الأسبوعي: وصول أكثر من 3 ملايين معتمر وإصدار أكثر من 3.4 مليون تأشيرة
أبرز المواد
 “عمل الرياض” يحرر 145 مخالفة وينذر 55 منشأة ويضبط 7 مخالفين في أسبوع
أبرز المواد
 إمام المسجد النبوي: البصيرة في الدين من أعظم النعم
أبرز المواد
للمرة الأولى في التاريخ.. المجنسون يجلبون كأس آسيا لقطر.. “السوداني” المعز علي هداف البطولة.. ولاعبو اليابان خسروا النهائي وفازوا باحترام المشجعين

للمرة الأولى في التاريخ.. المجنسون يجلبون كأس آسيا لقطر.. “السوداني” المعز علي هداف البطولة.. ولاعبو اليابان خسروا النهائي وفازوا باحترام المشجعين

أبرز المواد
أمير الرياض يرعى ختام المهرجان السعودي للجواد العربي (عبيَّه)

أمير الرياض يرعى ختام المهرجان السعودي للجواد العربي (عبيَّه)

أبرز المواد
الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تباشر بلاغًا عن تلوث نفطي بمحاذاة شاطئ الشعيبة

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تباشر بلاغًا عن تلوث نفطي بمحاذاة شاطئ الشعيبة

أبرز المواد
الحملة الميدانية المشتركة تضبط 2544626 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود

الحملة الميدانية المشتركة تضبط 2544626 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود

أبرز المواد

للمرة الأولى في التاريخ.. المجنسون يجلبون كأس آسيا لقطر.. “السوداني” المعز علي هداف البطولة.. ولاعبو اليابان خسروا النهائي وفازوا باحترام المشجعين

للمرة الأولى في التاريخ.. المجنسون يجلبون كأس آسيا لقطر.. “السوداني” المعز علي هداف البطولة.. ولاعبو اليابان خسروا النهائي وفازوا باحترام المشجعين
http://almnatiq.net/?p=687402
المناطق - إسلام داوود

للمرة الأولى في تاريخها تنجح قطر عبر منتخبها لكرة القدم، في تحقيق إنجاز تاريخي بحصولها على بطولة كأس آسيا لكرة القدم التي استضافتها دولة الإمارات، وفازت فيها على اليابان في المباراة النهائية بنتيجة 3-1.
بطولة جاءت بعد مشوار، طويل من المكاسب حققها منتخب قطر للمجنسين، على كافة الخصوم في البطولة آخرها كان الفوز الواسع على منتخب الإمارات في مباراة نصف النهائي بنتيجة 4-0.
لكن ذلك الأداء الرائع من المنتخب القطري في طول البطولة، وعدم تلقي الشباك القطرية سوى هدفا واحدا فقط في سائر البطولة وتحديدا في آخر مباراة، لم يكن نتاج مهارات وأداء أبناء قطر ومواطنيها.
بل حققت قطر البطولة بفضل اللاعبين أبناء الدول الأخرى، ومنحتهم قطر جنسيتها القطرية حتى يتسنى لهم اللعب في صفوف منتخب قطر.
ولعل أبرز ما يظهر تلك الحقيقة، هو اللاعب معز، الفائز بلقب هداف البطولة وأحرز أهداف لا يمكن وصفها سوى بالرائعة وخصوصا الهدف الأول الذي أحرزه في شباك اليابان في الدقيقة 12 من المباراة.
لكن معز علي، ليس لاعبا قطري الأصل، وإنما هو لاعب سوداني الأصل تم تجنيسه بالجنسية القطرية، إلى جانب نحو 12 لاعبا آخرين، يعزى بالفضل الأكبر في جلب البطولة للدوحة.
وفي الوقت الذي يفرح فيه القطريون ببطولة جلبها إليهم، لاعبو دول أخرى، ونسبت إليهم دون مشاركة أبناءهم بصورة واقعية فيها، فإن منتخب اليابان على الوجه الآخر كان محل احترام وثناء كافة المشجعين والمتابعين للمباراة.
لاعبو اليابان “يابانيو الأصل والجنسية”، لم يبخلوا عن تقديم كافة الجهود للفوز بالمباراة أمام منتخب “نخبة اللاعبين” لكن رجحت كفة المباراة لصالح، نخبة المجنسين، في الوقت ذاته حازوا احترام وتشجيع من كافة المشجعين.
في النهاية فإن فوز قطر ببطولة آسيا، لا يختلف كثير عن الطريقة التي فازت بها بحق تنظيم كأس العالم 2022، والتي ماتزال تدور الشكوك والشبهات حول الطريقة التي حصلت الدوحة عليها، مع مطالبات عالمية متزايدة بضرورة وضع حد لـ”المال الأسود الذي يفسد البطولات الرياضية”.

 

روابط ذات صلة

أمير الرياض يرعى ختام المهرجان السعودي للجواد العربي (عبيَّه)

أمير الرياض يرعى ختام المهرجان السعودي للجواد العربي (عبيَّه)
الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تباشر بلاغًا عن تلوث نفطي بمحاذاة شاطئ الشعيبة

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تباشر بلاغًا عن تلوث نفطي بمحاذاة شاطئ الشعيبة
الحملة الميدانية المشتركة تضبط 2544626 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود

الحملة الميدانية المشتركة تضبط 2544626 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*