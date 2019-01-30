جمعية جستر بنجران تدشن ركن توعوي بمجمع رويال سنتر

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دشنت الجمعية السعودية للتربية الخاصة بنجران الركن الإستشاري للجمعية ، في مجمع رويال سنتر، حيث اشتمل على ركن تعريفي، وأركان مخصصة للإستشارات وذلك في مجال التربية الخاصة عموماً والنطق والتخاطب ، والإستشارات النفسية .

شهد الركن إقبال عدد كبير من الزوار للحصول على الاستشارات وتقديم النصائح والإرشادات.

وأكدت إيمان ال دويس المدير التنفيذي للفرع أن من أولويات الجمعية تقديم كافة الإستشارات من قِبل المتخصصين من الأعضاء من كلا الجنسين وكما صرح

نائب المدير التنفيذي للجمعية بنجران – لقسم الرجال الأستاذ علي ال الحارث أن هذه الفعالية ستقام بشكل شهري في أماكن مختلفة وسيتم الإعلان عنها مسبقاً، لتحقيق أقصى فائدة للفئات المستهدفة.