احدث الأخبار

واشنطن قلقة من تولي حزب الله الإرهابي حقائب وزارية
أبرز المواد
 مقتل 56 مدنياً في 883 خرقا حوثيا لاتفاق السويد بالحديدة
أبرز المواد
 تويتر تحبط “حملات التأثير” الإيرانية
أبرز المواد
 أرامكو السعودية و”توتال” تعلنان الاتفاق مع “دايليم” الكورية لإنشاء مصنع بولي ايزوبيوتيلين جديد في الجبيل
أبرز المواد
 جمعية جستر بنجران تدشن ركن توعوي بمجمع رويال سنتر
منطقة نجران
 للمرة الأولى في التاريخ.. المجنسون يجلبون كأس آسيا لقطر.. “السوداني” المعز علي هداف البطولة.. ولاعبو اليابان خسروا النهائي وفازوا باحترام المشجعين
أبرز المواد
 أمير الرياض يرعى ختام المهرجان السعودي للجواد العربي (عبيَّه)
أبرز المواد
 الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تباشر بلاغًا عن تلوث نفطي بمحاذاة شاطئ الشعيبة
أبرز المواد
 الحملة الميدانية المشتركة تضبط 2544626 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود
أبرز المواد
 قطر تتوج بكأس آسيا للمرة الأولى في تاريخها
أبرز المواد
 الجراد الصحراوي يصل مكة والمدينة.. والبيئة تكثف جهودها لمكافحته
أبرز المواد
 المقبل يفتتح “معرض قصص وحضارات” بالدمام
أبرز المواد
واشنطن قلقة من تولي حزب الله الإرهابي حقائب وزارية

واشنطن قلقة من تولي حزب الله الإرهابي حقائب وزارية

أبرز المواد
مقتل 56 مدنياً في 883 خرقا حوثيا لاتفاق السويد بالحديدة

مقتل 56 مدنياً في 883 خرقا حوثيا لاتفاق السويد بالحديدة

أبرز المواد
تويتر تحبط “حملات التأثير” الإيرانية

تويتر تحبط “حملات التأثير” الإيرانية

أبرز المواد
أرامكو السعودية و”توتال” تعلنان الاتفاق مع “دايليم” الكورية لإنشاء مصنع بولي ايزوبيوتيلين جديد في الجبيل

أرامكو السعودية و”توتال” تعلنان الاتفاق مع “دايليم” الكورية لإنشاء مصنع بولي ايزوبيوتيلين جديد في الجبيل

أبرز المواد

جمعية جستر بنجران تدشن ركن توعوي بمجمع رويال سنتر

جمعية جستر بنجران تدشن ركن توعوي بمجمع رويال سنتر
http://almnatiq.net/?p=687415
المناطق - نجران

دشنت الجمعية السعودية للتربية الخاصة بنجران الركن الإستشاري للجمعية ، في مجمع رويال سنتر، حيث اشتمل على ركن تعريفي، وأركان مخصصة للإستشارات وذلك في مجال التربية الخاصة عموماً  والنطق والتخاطب ، والإستشارات النفسية .
شهد الركن إقبال عدد كبير من الزوار للحصول على الاستشارات وتقديم النصائح والإرشادات.

وأكدت إيمان ال دويس المدير التنفيذي للفرع  أن من أولويات الجمعية تقديم كافة الإستشارات من قِبل المتخصصين من الأعضاء من كلا الجنسين وكما صرح
نائب المدير التنفيذي للجمعية بنجران – لقسم الرجال الأستاذ علي ال الحارث أن هذه الفعالية ستقام بشكل شهري في أماكن مختلفة وسيتم الإعلان عنها مسبقاً، لتحقيق أقصى فائدة للفئات المستهدفة.

روابط ذات صلة

مدير فرع الشؤون الإسلامية بنجران يلتقي مدير الشؤون الدينية بالقوات المسلحة بالمنطقة

مدير فرع الشؤون الإسلامية بنجران يلتقي مدير الشؤون الدينية بالقوات المسلحة بالمنطقة
الصيعري نائبا لرئيس ميدان الهجن بشرورة

الصيعري نائبا لرئيس ميدان الهجن بشرورة
جمعية شمعة أمل تمنح التربية الخاصة بنجران كتيبات ( برايل لمرضى السكري )

جمعية شمعة أمل تمنح التربية الخاصة بنجران كتيبات ( برايل لمرضى السكري )

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*