احدث الأخبار

واشنطن قلقة من تولي حزب الله الإرهابي حقائب وزارية
أبرز المواد
 مقتل 56 مدنياً في 883 خرقا حوثيا لاتفاق السويد بالحديدة
أبرز المواد
 تويتر تحبط “حملات التأثير” الإيرانية
أبرز المواد
 أرامكو السعودية و”توتال” تعلنان الاتفاق مع “دايليم” الكورية لإنشاء مصنع بولي ايزوبيوتيلين جديد في الجبيل
أبرز المواد
 جمعية جستر بنجران تدشن ركن توعوي بمجمع رويال سنتر
منطقة نجران
 للمرة الأولى في التاريخ.. المجنسون يجلبون كأس آسيا لقطر.. “السوداني” المعز علي هداف البطولة.. ولاعبو اليابان خسروا النهائي وفازوا باحترام المشجعين
أبرز المواد
 أمير الرياض يرعى ختام المهرجان السعودي للجواد العربي (عبيَّه)
أبرز المواد
 الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تباشر بلاغًا عن تلوث نفطي بمحاذاة شاطئ الشعيبة
أبرز المواد
 الحملة الميدانية المشتركة تضبط 2544626 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود
أبرز المواد
 قطر تتوج بكأس آسيا للمرة الأولى في تاريخها
أبرز المواد
 الجراد الصحراوي يصل مكة والمدينة.. والبيئة تكثف جهودها لمكافحته
أبرز المواد
 المقبل يفتتح “معرض قصص وحضارات” بالدمام
أبرز المواد
واشنطن قلقة من تولي حزب الله الإرهابي حقائب وزارية

واشنطن قلقة من تولي حزب الله الإرهابي حقائب وزارية

أبرز المواد
مقتل 56 مدنياً في 883 خرقا حوثيا لاتفاق السويد بالحديدة

مقتل 56 مدنياً في 883 خرقا حوثيا لاتفاق السويد بالحديدة

أبرز المواد
تويتر تحبط “حملات التأثير” الإيرانية

تويتر تحبط “حملات التأثير” الإيرانية

أبرز المواد
أرامكو السعودية و”توتال” تعلنان الاتفاق مع “دايليم” الكورية لإنشاء مصنع بولي ايزوبيوتيلين جديد في الجبيل

أرامكو السعودية و”توتال” تعلنان الاتفاق مع “دايليم” الكورية لإنشاء مصنع بولي ايزوبيوتيلين جديد في الجبيل

أبرز المواد

أرامكو السعودية و”توتال” تعلنان الاتفاق مع “دايليم” الكورية لإنشاء مصنع بولي ايزوبيوتيلين جديد في الجبيل

أرامكو السعودية و”توتال” تعلنان الاتفاق مع “دايليم” الكورية لإنشاء مصنع بولي ايزوبيوتيلين جديد في الجبيل
http://almnatiq.net/?p=687421
المناطق - الظهران

أعلنت أرامكو السعودية وشريكتها “توتال” الفرنسية، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة دايليم الكورية الجنوبية للبتروكيميائيات. وبموجب هذه المذكرة ستستثمر “دايليم” في مصنعٍ جديدٍ لإنتاج خام “بولي ايزوبيوتيلين” بطاقة إنتاجية تصل إلى 80 ألف طن سنويًا. ومن المتوقع أن يبدأ المصنع إنتاجه في عام 2024م.

ويُعد توقيع هذه المذكرة خطوة أخرى في إطار تنفيذ إستراتيجية أرامكو السعودية لتطوير البتروكيميائيات، التي تهدف إلى تحسين قيمة قاعدة الموارد في الشركة من خلال العمل على تحقيق التكامل الأفقي والرأسي في جميع مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية، ما يُسهم في إيجاد شبكة صناعات تحويلية عالمية رائدة ومتكاملة إستراتيجيًا.

ويأتي الاتفاق على إنشاء هذا المصنع بعد إعلان أرامكو السعودية في أكتوبر الماضي عن إطلاق دراسة هندسية لبناء المرحلة الثانية من مجمع “ساتورب” بالشراكة مع “توتال”. ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ الأعمال الهندسية والتصميمية الأولية للمصنع في فبراير 2019م، والانتهاء منها في الربع الأخير من عام 2019م.

وسيستخدم مصنع البتروكيميائيات الجديد المواد الخام من مجمع ساتورب للبتروكيميائيات الحالي في مدينة الجبيل الصناعية. ويمثّل هذا الاستثمار بداية شراكة مهمة بين أرامكو السعودية و”توتال” و”دايليم”، فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تطوير منتج “بولي ايزوبيوتيلين” في المملكة.

ويوفر موقع المصنع في الجبيل إمكانية الوصول إلى المواد الخام ومصادر الطاقة، إضافة إلى الاستفادة من البنية التحتية الضخمة، لخدمة العملاء بشكلٍ مباشرٍ في منطقة الشرق الأوسط والأسواق الأوروبية والآسيوية.

وسيكون المصنع الجديد جزءًا من المرحلة الثانية لمجمع “ساتورب”، حيث سيستفيد من تقنيات شركة دايليم التي تنتج مجموعة كبيرة من هذه المادة الخام في مصنعٍ واحدٍ، وذلك من خلال تحويلها من حالتها التقليدية إلى أخرى ذات قدرات تفاعلية عالية.

يُشار إلى أن مادة “بولي ايزوبيوتيلين” هي مادة كيميائية لا تتأثر بضوء الشمس والحرارة، وتُعد مادة خام للعديد من الصناعات الكيميائية مثل إنتاج زيوت التشحيم وتنقية الوقود.

 

روابط ذات صلة

واشنطن قلقة من تولي حزب الله الإرهابي حقائب وزارية

واشنطن قلقة من تولي حزب الله الإرهابي حقائب وزارية
مقتل 56 مدنياً في 883 خرقا حوثيا لاتفاق السويد بالحديدة

مقتل 56 مدنياً في 883 خرقا حوثيا لاتفاق السويد بالحديدة
تويتر تحبط “حملات التأثير” الإيرانية

تويتر تحبط “حملات التأثير” الإيرانية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*