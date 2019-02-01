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مقتل 56 مدنياً في 883 خرقا حوثيا لاتفاق السويد بالحديدة

مقتل 56 مدنياً في 883 خرقا حوثيا لاتفاق السويد بالحديدة
http://almnatiq.net/?p=687427
المناطق - متابعات

كشف تقرير حكومي، اليوم الجمعة، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية، قتلت 56 مدنياً وأصابت 389 آخرين، منذ إعلان وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

ووفق التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، ارتكبت 883 خرقاً منذ بدء إعلان وقف إطلاق النار في الحديدة بموجب اتفاق السويد في 18 ديسمبر 2018م، وحتى الأربعاء الماضي.

وأضاف التقرير أن ميليشيا الحوثي لا تزال تقصف المدنيين وتستهدف المنشآت العامة والخاصة، بالإضافة إلى تعزيز مواقعها الدفاعية عن طريق زراعة الألغام وحفر الخنادق والممرات البرية عند المداخل والمواقع الرئيسية في الحديدة.

ونص اتفاق السويد على وقف إطلاق النار وانسحاب ميليشيا الحوثي الانقلابية من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى خلال 14 يوما كمرحلة أولى، فيما ستكون المرحلة الثانية هي الانسحاب من مدينة الحديدة إلى أطرافها، إلا أن تطبيق الاتفاق واجه خروقات متتالية من جانب الميليشيا لعرقلة جهود السلام.

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