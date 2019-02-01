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لتأكيد على دور المعلمين في غرس القيم الإسلامية لدى الطلاب

بالصور.. تحفيظ وادي الدواسر تعقد لقاءها الثاني لمعلمي الحلقات

بالصور.. تحفيظ وادي الدواسر تعقد لقاءها الثاني لمعلمي الحلقات
http://almnatiq.net/?p=687444
وادي الدواسر - شاجع الدوسري
أقامت جمعية بصائر لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة وادي الدواسر  مساء يوم الثلاثاء 23 / 5 / 1440 هـ بقاعة التدريب بالجمعية لقاءها الثاني للفصل الدراسي الثاني لمعلمي الحلقات وذلك بحضور رئيس الجمعية الشيخ محمد الشرافي ونائب الجمعية  الشيخ عبدالله بن آل غلفيص وعدد من معلمي الحلقات.

وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من مسؤول الشؤون التعليمية بالجمعية جمعان آل عثيثر مرحباً بالضيوف ثم بين  أن الجمعية في خدمة المعلمين واستقبال أفكارهم ومقترحاتهم لتطوير العمل ودور أهمية معلمي الحلقات في غرس القيم والأخلاق الإسلامية بين الطلاب.

بعد ذالك تقدم رئيس الجمعية الشيخ محمد الشرافي بالشكر لمعلمي الحلقات على جهودهم السابقة ، مثنياً على جهودهم الملموسة في الفصل الماضي لخدمة كتاب الله عز وجل ، متحدثاً عن فضل القرآن الكريم وما يصنعه القرآن لقارئه وحافظه وأنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لصاحبه ، و كما تحدث عن فضل قراءة القرآن وتعليمه , وأيضا بين كيفية إدارة الحلقة والتعامل مع الطلاب وجذبهم لحلقات التحفيظ .

من جانبه استعرض الأستاذ مشبب الحباشين من مجمع حلقات الهداية عن خطة لمعرفة حصول الطلاب على حفظ أو تلاوة الأجزاء لطلاب الحلقات ، والتي تم عرضها على المعلمين حيث وجدت تفاعل كبير منهم،

و تلى ذلك عرض ( منكم ،وإليكم ) قدمة الأستاذ جمعان آل عثيثر لبعض من برامج الجمعية وبعض من الدورات التي أقيمت في الجمعية  لتحفيز المعلم  للتميز  والتفوق، وحلقة نقاش بين المعلمين في كيفية تطوير الحلقات .

وفي ختام اللقاء قدم المدير التنفيذي بالجمعية فهاد آل جحفل الشكر للمعلمين على حضورهم ، وكما قدم الشكر والثناء للعاملين بقسم الشؤون التعليمية على جهودهم التي بذلوها في خدمة كتاب الله في هذه الجمعية .

وكرم ” آل جحفل ”  المعلمين المتميزين في الحلقات ، وتم أيضًا تكريم  25  مجتازًا لدورة منهج نور البيان التي أقيمت مؤخرًا بالجمعية.

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