برعاية أمير المنطقة الشرقية.. تكريم 20 فائزة بجائزة سيدتي للتميز والإبداع 2018

الدمام - فتحيه عبدالله

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، وبحضور الدكتور خالد بن محمد البتال وكيل أمير المنطقة الشرقية، احتفت جائزة سيدتي للتميز والإبداع في دورتها الرابعة، بالمرأة السعودية من جديد، عبر تكريم 20 سيدة متميزة ومبدعة في حفل ضخم أقيم في فندق كمبنسكي الخبر في المنطقة الشرقية بحضور نخبة من شخصيات المجتمع والمهتمين بتمكين المرأة وتسليط الضوء على قضاياها، خاصة في ظل النهضة التي يشهدها المجتمع السعودي في الوقت الراهن والقرارات الملكية الأخيرة الداعمة للمرأة ومسيرتها تماشياً مع رؤية 2030، لتكون ذات دور أكثر فاعلية وأن يكون حضورها بارزاً في الميادين كافة.

وقد قام وكيل أمير المنطقة الشرقية ورئيس تحرير سيدتي بتسليم المكرمات دروع جائزة سيدتي للتميز والإبداع وهن:

فئة الطب والعلوم: د. ريما البدر، د. نجلاء الردادي، الهنوف العبيشي

فئة التعليم: أمل صالح سلبع، داليا التونسي، د. ثنوى بنت عبدالله آل مترك العمري

فئة الاقتصاد والإدارة: هيفاء الدخيل نوف الراكان، إيناس الأشقر

فئة العمل الإنساني والاجتماعي: ريما الرويسان، سمية الناصر

فئة الإبداع الفني: هنوف محمد، ريم البيات، مها ملوح

فئة الرياضة: أضواء العريفي، مرام البتيري، أسيل الحمد

فئة تحدي الإعاقة: نور الهدى بنت عدنان الكرنوص، منال معيض الجعيد، شيماء مفضي

كما تم ضمن الحفل تكريم 4 شابات سعوديات متألقات برزت أسمائهن في قوائم موقع about her وحققن إنجازات لافتة خلال العام 2018، هن:

مها السعدون، تالة أبو النجا، كادي الضويحي، لجين العبيد

هذا وقد وجه رئيس تحرير مجلة سيدتي والرجل محمد فهد الحارثي خلال كلمته الشكر والعرفان إلى أمير المنطقة الشرقية على رعايته الكريمة لحفل جائزة سيدتي للتميز والإبداع بنسخته الرابعة، وشكر وكيله الدكتور خالد بن محمد على حضوره للحفل، ومن ثم عبر الحارثي عن سعادته بأن تكون جائزة سيدتي هذه السنة في المنطقة الشرقية قائلاً: ما هي إلا قرار تم اتخاذه، لتكريم أهالي المنطقة الشرقية ونسائها المبدعات السباقات في ميدان التطور والإبداع.

مبينا أن الإبداع هو مقياس تطور الشعوب والفرق الذي تصنعه لتطور مجتمعها، والمجتمع الصحي هو الذي يتنفس برئتين.. برئة المرأة ورئة الرجل”

وقد تقدم للجائزة في وقت سابق من هذا العام 2018، أكثر من 100 امرأة سعودية، ممن اجتهدن وحققن إنجازات مهمة وتركن بصمة لافتة خلال العام الفائت، واختارات منهن اللجان المكونة من 25 خبيراً، بعد عدة تصفيات، 21 سيدة ممن حققن شروط الجائزة ومعاييرها، توزعن على 7 ميادين في الطب والعلوم والاقتصاد والإبداع الفني والأدبي وتحدي الإعاقة والعمل الاجتماعي والإنساني والرياضة والتعليم. وكان معيار الاختيار الأساسي هو الانجاز اللافت في 2018، وأن تكون نموذجاً يحتذى للشابات السعوديات والعربيات، آخذين بالاعتبار نشاطها الإنساني والاجتماعي، وتأثيرها في المجتمع حولها.

وكانت الجائزة قد شهدت ومنذ انطلاقتها الأولى في الرياض 2015 صدى جماهيرياً وتفاعل لافت في أوساط المجتع السعودي والعربي، لتنطلق في العام التالي 2016 في دبي للاحتفاء بالمرأة الإماراتية، وكانت الدورة الثالثة 2017 في جدة، لتحط رحالها هذا العام في المنطقة الشرقية للاحتفاء بإنجازات السعوديات، والمكتسبات التي حصدنها أخيراً .