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“العدل” توضح الإجراء النظامي في حال رفض المستأجر الدفع
http://almnatiq.net/?p=687457
المناطق - متابعات

رد الحساب الرسمي لوزارة العدل، مع استفسار أحد المواطنين، عن الإجراء القانوني المتبع مع المستأجر الذي لا يدفع الإيجار، سائلًا :”عندي مشكله أبي حل لها ضروري.. عندنا ورشه المهم عقدها ورقي وليس إلكتروني لأنه الالكتروني فقط للمحلات.. مشكله المستأجر لم يدفع ولا يريد الخروج من الورشة.. آبي الحل ضروري وعاجل جدًا.. نحن في بلد له قوانين فأريد القانون يحميني بعد الله.. ماذا أفعل ما هو الإجراء لأي جهته اذهب؟”.

وجاء رد “العدل” كالآتي :”بإمكانك التقدم بدعوى إخلاء عقار ودعوى مالية بأجرة عقار من خلال الرابط التالي:

والتوجه بها إلى المحكمة العامة.”.

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