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بعد أن ثبت تورطهم بارتكاب (17) جريمة سرقة لمنازل ومحلات التجارية ومركبات

شرطة الرياض تقبض على تشكيل عصابي مكون من ستة أشخاص

شرطة الرياض تقبض على تشكيل عصابي مكون من ستة أشخاص
http://almnatiq.net/?p=687460
المناطق - متابعات

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الاموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها ، اسفرت -بفضل من الله – عن القبض على أفراد تشكيل عصابي مكون من ستة أشخاص، مواطنين اثنين ومتهم من الجنسية الباكستانية وثلاثة متهمين من الجنسية البنجالية، وتتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد أن ثبت تورطهم بارتكاب (17) جريمة سرقة لمنازل ومحلات التجارية ومركبات.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بما نسب اليهم، وقد جرى إيقافهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

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