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وفاة و إصابة 52 راكبا بحادث باص بتبوك

وفاة و إصابة 52 راكبا بحادث باص بتبوك
http://almnatiq.net/?p=687466
تبوك - علي العميري
تعرضت حافلة ركاب مساء اليوم لحادث بجمال سائبة بإتجاه طريق المدينة بمنطقة تبوك وإصابة  ( 52 ) راكاباً .
وفي التفاصيل أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بتبوك نبيل العنزي
أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بتبوك تلقت بلاغاً بتوقيت 19:13 عن حادث حافلة ركاب بجمال سائبة من محافظة تيماء 40 كيلو بإتجاه طريق المدينة  .
وعلى الفور تم توجيه سبع فرق إسعافية من الهلال الأحمر وفرقتين من الصحة  للموقع  .
وعند مباشرة أول فرقة إسعافية للموقع  بتوقيت 19:27 وبعد اتمام عملية الفرز الطبي اتضح  وجود ( 52 ) إصابة في الموقع .
منها إصابتين إحتجاز داخل الحافلة تعاملت معها فرق الدفاع المدني وفك الاحتجاز إصابة حرجة والاخرى وفاة تغمده الله بواسع رحمته ، كذلك أربع إصابات متوسطة ،وإصابة واحدة طفيفة .
باقي الحلات مستقرة رفضوا التدخل الإسعافي والنقل ،نقلت ( 4 ) حالات عن طريق الهلال  ، وحالتين عن طريق اسعاف الصحة ،جميعهم إلى مستشفى تيماء العام .

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