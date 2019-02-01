وفاة و إصابة 52 راكبا بحادث باص بتبوك

تبوك - علي العميري

تعرضت حافلة ركاب مساء اليوم لحادث بجمال سائبة بإتجاه طريق المدينة بمنطقة تبوك وإصابة ( 52 ) راكاباً .

وفي التفاصيل أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بتبوك نبيل العنزي

أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بتبوك تلقت بلاغاً بتوقيت 19:13 عن حادث حافلة ركاب بجمال سائبة من محافظة تيماء 40 كيلو بإتجاه طريق المدينة .

وعلى الفور تم توجيه سبع فرق إسعافية من الهلال الأحمر وفرقتين من الصحة للموقع .

وعند مباشرة أول فرقة إسعافية للموقع بتوقيت 19:27 وبعد اتمام عملية الفرز الطبي اتضح وجود ( 52 ) إصابة في الموقع .

منها إصابتين إحتجاز داخل الحافلة تعاملت معها فرق الدفاع المدني وفك الاحتجاز إصابة حرجة والاخرى وفاة تغمده الله بواسع رحمته ، كذلك أربع إصابات متوسطة ،وإصابة واحدة طفيفة .

باقي الحلات مستقرة رفضوا التدخل الإسعافي والنقل ،نقلت ( 4 ) حالات عن طريق الهلال ، وحالتين عن طريق اسعاف الصحة ،جميعهم إلى مستشفى تيماء العام .