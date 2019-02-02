واشنطن تعلن انسحابها من معاهدة الصواريخ النووية المبرمة مع موسكو

المناطق - وكالات

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم انسحابها من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى “آي أن أف” المبرمة مع موسكو أثناء الحرب الباردة بسبب انتهاك موسكو بنودها.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بيان صادر عن البيت الأبيض ” إنه ابتداءً من يوم غدٍ، ستعلق الولايات المتحدة كافة التزاماتها بمعاهدة الحد من الصواريخ النووية المتوسطة والبدء في عملية الانسحاب من المعاهدة التي ستكتمل خلال ستة أشهر، إلا إذا عادت روسيا للالتزام بها وتدمير جميع الصواريخ والمنصات والمعدات التي تنتهكها، وأن الولايات المتحدة التزمت بالمعاهدة بشكل كامل لمدة تزيد عن 30 عاماً، ولكننا لن نبقى مقيدين ببنودها فيما لا تفعل روسيا ذلك”.

بدوره، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مؤتمر صحافي في مقر الوزارة، أن واشنطن مستعدة للتفاوض مع روسيا إذا رغبت موسكو في ذلك، مشيراً إلى أن موسكو ليس لها مصلحة في الالتزام بالمعاهدة، وأن استمرار التزام واشنطن بها يصب في مصلحة روسيا والصين.

وأضاف ” أمهلنا روسيا 60 يوماً للامتثال للمعاهدة لكنها لم تفعل، وأن الولايات المتحدة تعطي مهلة ستة أشهر لعودة موسكو للالتزام بـ (آي أن أف) وإلا يصبح الاتفاق الموقع في 1987م، لاغياً.