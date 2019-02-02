احدث الأخبار

عليك قراءتها.. 10 “خرافات” غذائية تسببت بأمراض وبدانة العالم
أبرز المواد
 الجيش اليمني يؤمن مواقع محررة من قبضة الانقلابيين بالجوف اليمنية
أبرز المواد
 “السبب ” من الأدوات الأساسية لتدريب الصقار لصقره
أبرز المواد
 وزارة الحج والعمرة تطور بوابة “مقام” لخدمات العمرة والزيارة
أبرز المواد
 البلجيكي توماس بيترز يتفوق في افتتاح البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف
أبرز المواد
 واشنطن تعلن انسحابها من معاهدة الصواريخ النووية المبرمة مع موسكو
أبرز المواد
 لهذه الأسباب.. العلاقة الحميمة مهمة لكبار السن أيضا
أبرز المواد
 حساب المواطن يكشف إمكانية تسجيل الزوجة بشكل مستقل عن زوجها
أبرز المواد
 فجر السبت .. اقتران الهلال المُتناقص لشهر جمادي الأولى مع كوكب “سيد الخواتم”
أبرز المواد
 انطلاق الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم غدًا
أبرز المواد
 البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف تشهد مشاركةً لافتة للمواهب السعودية الصاعدة
أبرز المواد
 الحوثيون يختطفون مديرة شؤون اليمن بمنظمة سيفروورلد
أبرز المواد
عليك قراءتها.. 10 “خرافات” غذائية تسببت بأمراض وبدانة العالم

عليك قراءتها.. 10 “خرافات” غذائية تسببت بأمراض وبدانة العالم

أبرز المواد
الجيش اليمني يؤمن مواقع محررة من قبضة الانقلابيين بالجوف اليمنية

الجيش اليمني يؤمن مواقع محررة من قبضة الانقلابيين بالجوف اليمنية

أبرز المواد
“السبب ” من الأدوات الأساسية لتدريب الصقار لصقره

“السبب ” من الأدوات الأساسية لتدريب الصقار لصقره

أبرز المواد
وزارة الحج والعمرة تطور بوابة “مقام” لخدمات العمرة والزيارة

وزارة الحج والعمرة تطور بوابة “مقام” لخدمات العمرة والزيارة

أبرز المواد

البلجيكي توماس بيترز يتفوق في افتتاح البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف

البلجيكي توماس بيترز يتفوق في افتتاح البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف
http://almnatiq.net/?p=687504
ر

حقق البلجيكي توماس بيترز 7 ضربات تحت المعدل بمجموع 63 ضربة متقدما بضربتين في اول ايام البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف برعاية SBIA.

وكان البلجيكي الفائز في 3 دورات من الجولة الأوروبية حقق 7 ضربات تحت المعدل دون أي ضربة بوجي، حيث قدم أداءً رائعاً على ملاعب نادي الجولف رويال غرينز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، متفوقا على 6 لاعبين ضمن المجموعة المتنافسة.

من جانبه قال بيترز: “اتبعت خطة لضرب الكرات إلى جانب الحفرة، وتوفر لدي 10 فرص لضربة بيردي ونجحت في سبعة منها. لا شك بأنه كان يوماً جيداً جداً بالنسبة لي. لقد حرصت على تقديم أداء مثالي وأثق بأن أدائي سيتطور تدريجياً للوصول إلى هدفي في هذه البطولة”.

وشارك ضمن المجموعة المتنافسة الثنائي الإنجليزي ألفي بلانت وروس فيشر وزوج الجنوب افريقي زاندر لومبارد وجوستين هاردينج والايطالي ريناتو باراتور والاسترالي جاك ماكليود.

وبدأ الإنجليزي بلانت والذي يشارك بدعوة من رعاة البطولة جولته بقوة، حيث نجح في تسديد 7 ضربات بيردي في 8 حفر، إلا أنه أخفق في ضربتين في أخر أربع حفر مما أثر على ترتيبه في هذه الجولة القوية.

ونجح بطل الماسترز باتريك رييد في تسجيل 3 ضربات تحت المعدل من أصل 67 ضربة، بينما حاول المصنفون الثلاثة الأوائل عالمياً جاستن روز 70 ضربة، وبروكس كويبكا 69 ضربة، وداستن جونسون 68 ضربة مطاردة البلجيكي بيترز في جولتهم الافتتاحية.

تجدر الإشارة إلى أن تذاكر حضور هذه البطولة المتميزة والرائدة معروضة للبيع حالياً عبر الرابط الإلكتروني: https://www.ticketingboxoffice.com/saudi-international-tickets/group/649/en .

روابط ذات صلة

عليك قراءتها.. 10 “خرافات” غذائية تسببت بأمراض وبدانة العالم

عليك قراءتها.. 10 “خرافات” غذائية تسببت بأمراض وبدانة العالم
الجيش اليمني يؤمن مواقع محررة من قبضة الانقلابيين بالجوف اليمنية

الجيش اليمني يؤمن مواقع محررة من قبضة الانقلابيين بالجوف اليمنية
“السبب ” من الأدوات الأساسية لتدريب الصقار لصقره

“السبب ” من الأدوات الأساسية لتدريب الصقار لصقره

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*