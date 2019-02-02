وزارة الحج والعمرة تطور بوابة “مقام” لخدمات العمرة والزيارة

المناطق - الرياض

أطلقت وزارة الحج والعمرة اليوم حزمة من التحديثات على منفذ قدوم أفواج المعتمرين الإلكتروني “مقام”، وهي إحدى البوابات الإلكترونية التي أنشأتها الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار، حيث أصبح بإمكان الراغبين في أداء العمرة من جميع أنحاء العالم التقدم بطلب حجز باقة خدمات العمرة من خلال المنصة، والتأكد من حالة الحجز وإصدار التأشيرة الإلكترونية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه وزارة الحج والعمرة الاستراتيجي للتحول الرقمي وإنشاء منصات رقمية لتيسير الإجراءات وتقليصها حيث أصبح بإمكان المعتمر المقارنة بين باقات الخدمات والأسعار المقدمة من مزودي الخدمة، والتعاقد مباشرة مع شركات ومؤسسات العمرة والتواصل معهم لمتابعة الحجوزات لبرامج العمرة والزيارة وحالة طلب التأشيرات من خلال “مقام”.

وأوضح معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أن إطلاق بوابة “مقام” يأتي ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر سنويًّا، إضافة إلى ما يشهده قطاع العمرة من نمو مضطرد نتيجة لتزايد أعداد المعتمرين، ما يتطلب إيجاد حلول ذكية، ومنصات رقمية تلبي احتياجات المعتمرين والزوار, وتضمن تقديم أرقى الخدمات لهم لتحسين تجربتهم وإثرائها ولتكون تجربة العمرة والزيارة ذات أثر و قيمة عالية في نفوس المعتمرين.

وتستهدف بوابة “مقام” الدول التي لا يتوفر بها وكيل خارجي للعمرة وعددها 157 دولة ، وبذلك يتمكن قاصدو العمرة والزيارة من الحجز الإلكتروني من خلال هذه البوابة، وقد بلغ عدد شركات ومؤسسات العمرة التي استخدمت البوابة في مرحلة التشغيل التجريبي 30 شركة ومؤسسة عمرة، وبلغ عدد المعتمرين القادمين خلال العام الماضي 1439هـ عن طريق البوابة 1096598.

وتسهل بوابة “مقام” الحجز الإلكتروني لراغبي أداء العمرة والزيارة من خلال تبسيط عمليات البحث عن حزم برامج العمرة فبمجرد الدخول إلى موقع وزارة الحج والعمرة الرسمي ومن ثم الضغط على خدمات المعتمرين وإدخال البيانات المطلوبة يتم توجيه المستخدم إلى الحزم المتوفرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بالإضافة إلى خدمات النقل.

وقامت الوزارة ممثلة بوكالة الوزارة لشؤون العمرة، ومكتب تحقيق الرؤية بعقد لقاءات تعريفية وورش عمل لشركات العمرة خلال مرحلة التشغيل التجريبي، ودراسة الخيارات والإجراءات وإضافة تحسينات على البرنامج حتى تكون هذه الخدمة ملائمة ومثالية.

وتتيح بوابة “مقام” لشركات ومؤسسات العمرة تعيين وكلاء في الدول المستهدفة مباشرة من خلال البوابة دون الحاجة للرجوع للوزارة، ويقدم الموقع خدماته للمستفيدين بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية، ويمكن الدخول للبوابة من خلال موقع الوزارة الرسمي أو من خلال الرابط التالي: https://eservices.haj.gov.sa/eservices3/pages/home.xhtml?dswid=-2981.