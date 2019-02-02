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“السبب ” من الأدوات الأساسية لتدريب الصقار لصقره

“السبب ” من الأدوات الأساسية لتدريب الصقار لصقره
http://almnatiq.net/?p=687511
المناطق - الرياض

يستخدم الصقارون مجموعة من الأدوات والمعدات المختلفة لتدريب الصقور ومنها ما يسمى ” السبب ” وهو من الأدوات الأساسية التي يدرب من خلالها الصقار صقره على الهدد وتروضه.

وأوضح أحد مشرفي الورش في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور ، عبدالرحمن الحربي أن ” السبب ” يستخدم في تدريب الصقور وترويضها في البداية ، مبينا أن هناك نوعين للسبب منه ما هو خفيف ، والآخر ثقيل ، ويستخدم لخيط الملواح وفي تجربة الطير”.

وأضاف “يستخدم السبب الخفيف عندما يكون الصقر وحشا في مرحلة الهدد ، حيث أنه عندما يصطاد فريسته يحملها محاولاً الهرب بها ، حينها نضع له (السبب) وعلى مسافة أربعة أمتار يتحرك في مجالها الصقر ليقوم الصقار بالتوجه نحوه بسيارته وإيقافه ، مردفاً القول أن بالمجمل يستخدم (السبب) في ترويض الصقور وتدريبها ، بالإضافة إلى سبب آخر وهو خاص بالدعو حيث يكون مقرون فيه (مجول) يركب في الملواح ويندعي بعدها ، مشيرا إلى أن الخيوط التي تستخدم في تدريب الصقور وتوضع في قدمي الصقر ما تسمى (السبوق) ، وكان قديماً يربط السبب أو الخيط بما يسمى الهندل ، وهي تريح الصقار في جمع السبب بدلاً من طويه.

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