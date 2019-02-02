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رسميا.. دورتموند يضم مهاجم برشلونة “المعار”

رسميا.. دورتموند يضم مهاجم برشلونة “المعار”
http://almnatiq.net/?p=687520
المناطق - وكالات

كشف نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني، الجمعة، أن نادي بروسيا دورتموند الألماني فعل بند الشراء المتفق عليه في عقد اللاعب باكو ألكساير.

وفعل دورتموند البند الذي يسمح له بالتعاقد نهائيا مع مهاجم برشلونة الإسباني ألكاسير، بعدما دفع للنادي الكاتالوني 23 مليون يورو.

وأشار برشلونة في بيان، إلى أن بروسيا دورتموند سيدفع مبلغا إضافيا قدره 5 ملايين يورو كرسوم إضافية للاعب البالغ من العمر 25 عاما، مع الاحتفاظ بحصة 5 بالمئة من أي صفقة بيع مستقبلية.

وأضاف النادي في البيان: “استفاد بوروسيا دورتموند من خيار الانتقال الدائم في الاتفاق مع برشلونة الذي تم التوصل إليه في أغسطس الماضي بخصوص اللاعب باكو ألكاسير”، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وانضم ألكاسير لبرشلونة مقابل 30 مليون يورو من فالنسيا عام 2016، لكنه لم يحصل على فرصته مع النادي الكاتالوني، فانتقل إلى دورتموند الصيف الماضي على سبيل الإعارة وتألق منذ ذلك الوقت.

وسجل اللاعب 16 هدفا في 20 مباراة خاضها مع فريقه الجديد والمنتخب الوطني، مساهما في تصدر دورتموند لترتيب الدوري المحلي بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

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