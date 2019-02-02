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جديد أبل.. آيفون بثلاث كاميرات وشاحن بمنفذ USB-C

جديد أبل.. آيفون بثلاث كاميرات وشاحن بمنفذ USB-C
http://almnatiq.net/?p=687524
المناطق - وكالات

تستعد شركة أبل الأميركية لمفاجأة من العيار الثقيل، تتعلق بالجيل القادم من هواتف “آيفون”، التي ستأتي بتغيير ثوري في مجال الكاميرات والشحن.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة “بلومبيرغ”، فإن أبل تخطط لطرح تشكيلة هواتف تخلف “آيفون XS ماكس”، وستدعم ثلاث كاميرات خلفية.

كذلك ستستبدل الشركة منفذ الشحن السريع لنظام شحن آخر يعتمد على كابلات بمنفذ USB-C، حسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويمثل التغيير الأول خبرا جيدا للمستخدمين الذين سيكون بمقدورهم التقاط الصور ضمن مجال أكبر للعرض، فضلا عن نطاق أوسع للتقريب.

ومن الإيجابيات أيضا التقاط “بكسلات” أكثر، وهو ما يساعد من يقوم بعملية تحرير الصور أو الفيديوهات لإجراء المزيد من الإضافات بدقة عالية.

وبحسب التقرير، سيدعم نظام التصوير “الصور ثلاثية الأبعاد”، مما سيزيد من كفاءة وفاعلية التطبيقات التي تعتمد تقنية الواقع المعزز.

وستدمج الكاميرات ماسحا ليزريا بدل النظام القديم القائم على المسح بالإسقاط، بحيث يمكن التقاط الأجسام والأشياء من مسافات بعيدة.

وإلى جانب الكاميرات الثلاث، ستعتمد الهواتف الجديدة على الشحن بكابل بمنفذ USB-C، مما سيمكّن المستخدمين من استعمال ذات الشواحن مع أجهزة شركات أخرى مثل سامسونغ وهواوي، ولكنها ستصبح “عديمة النفع” مع أجهزة الشركة الأميركية الأقدم.

وفي مسعى لمواجهة التراجع المقلق لمبيعاتها خلال الربع الأخير من العام الماضي، كشفت تقارير صحفية أن أبل تتجه إلى خفض أسعار هواتف آيفون قريبا.

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