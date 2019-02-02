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عبر الواقع الافتراضي.. تدشين رؤية وزيارة الحرمين الشريفين في جناح المملكة بمعرض القاهرة للكتاب

http://almnatiq.net/?p=687530
المناطق - الرياض

دشّن جناح المملكة المشارك ضمن فعاليات الدورة الخمسين ” اليوبيل الذهبي ” لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، رؤية وزيارة الحرمين الشريفين ومعرض الحرمين عبر الواقع الافتراضي من خلال تقديم الركن الخاص بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والتي صممته شركة التعليم والتدريب الإلكتروني (سيمانور) المتخصصة في التقنيات الحديثة، من خلال جهاز ” VR” .
ويستطيع الزائر من خلالها المشاهدة التجول ومعايشة أجواء الحرمين الشريفين بتقنيات الواقع الافتراضي، كما تم إطلاق تطبيق ” معرض الحرمين الافتراضي ” والمتاح على الأجهزة المحمولة الآن والذي نفذته شركة سيمانور، وقام بتقديمه وشرحه رئيس الشركة عماد بن فهد الدغيثر.
وحاز العرض على استحسان كبير من الزائرين للجناح، حيث أعربوا عن سعادتهم بحضور مثل هذه الفعالية الروحانية التي ذهبت بهم إلى الأماكن المقدسة وهم في وطنهم، مؤكدين أن الجناح السعودي كل عام يمتعهم بالعديد من الأنشطة الجيدة والتي تجذب الجمهور العربي وهو ما يحسب للقائمين على الجناح السعودي وتقديمه بصورة مشرفة ومعبرة عما وصلت إليه المملكة اليوم من تقدم وازدهار.

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