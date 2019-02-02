تحطم طائرة عسكرية بالهند بعد دقائق من إقلاعها

المناطق - وكالات

لقي طيّاران عسكريّان هنديّان مصرعهما اليوم، إثر تحطّم طائرتهما بعد دقائق من إقلاعها في جنوب الهند.

وقالت وزارة الدفاع الهنديّة في بيان “أصيب الطيّاران بإصابات قاتلة، التحقيق جارٍ في سبب الحادث”.

وكانت الطائرة المقاتلة من طراز ميراج 2000 الفرنسيّة الصنع ذات المحرّك الواحد، تُجري رحلة تجريبيّة في مدينة بنغالور في جنوب الهند.

ولم يُصب أحد من الذين كانوا موجودين على الأرض نتيجة للحادث.