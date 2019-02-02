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لحماية السلام.. مشاورات دبلوماسية وحوار أمني بين الصين واليابان

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لحماية السلام.. مشاورات دبلوماسية وحوار أمني بين الصين واليابان

لحماية السلام.. مشاورات دبلوماسية وحوار أمني بين الصين واليابان
http://almnatiq.net/?p=687545
المناطق - وكالات

عقدت الصين واليابان مشاورات دبلوماسية دورية وحوارًا أمنيًا، أمس، في العاصمة الصينية بكين.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة أن الجانبين اتفقا خلال المشاورات التي حضرها نائب وزير الخارجية الصيني، كونغ شيوان يو، ونائب وزير الشؤون الخارجية الياباني، تاكيو موري، على التخطيط والتحضير للتبادلات عالية المستوى، وتحقيق تقدم كبير في التعاون التجاري والتبادلات الشعبية ومعالجة القضايا الرئيسية والحساسة بين البلدين بشكل صحيح.
وفي الشأن الأمني، أكد الجانبان على المسؤوليات المهمة المشتركة بينهما من أجل حماية السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي، والالتزام بمسار التنمية السلمية، إضافة إلى الموافقة على إقامة الحوار وإدارة الاختلافات وبناء الثقة والسعي من أجل تحقيق علاقات بناءة في مجال الأمن.

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