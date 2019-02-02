بهذه الأطعمة المتوفرة في كل بيت.. حافظ على انخفاض مستوى السكر في الدم

يعاني ملايين الناس في العالم من ارتفاع السكر في الدم، وبات مرض السكري أحد الأمراض المزمنة التي تؤرق الكثيرين وتدفعهم إلى طرق طبيعية للوقاية والعلاج، بعد فشل الأدوية المتوفرة حتى الآن في احتوائه.

ونستعرض هنا 10 أطعمة طبيعية متوفرة في جميع البيوت تقريبا، من شأنها أن تحافظ على انخفاض مستوى السكر في الدم، وتعمل بمثابة منظم قد يساعد الكثيرين في تجنب مرض السكري.

الحمص

على الرغم مما قد يسببه من عدم ارتياح في الجهاز الهضمي، فإن الحمص يلعب دورا فعالا في خفض مستوى السكر في الدم. ولهذا السبب، بدأ الحمص يكتسب أهمية كبيرة في الولايات المتحدة في العقدين الأخيرين.

البروكلي

يعد البروكلي واحدا من الأطعمة الحيوية للغاية لجسم الإنسان. قد يكون مذاقه غير لذيذ بالنسبة للبعض، لكنه جيد جدا للحفاظ على مستوى منخفض للسكر في الدم، كما أنه يوفر مناعة ضد السرطان.

الملفوف

يلعب الملفوف دورا جيدا في خفض نسبة السكر في الدم، وذلك لما يتمتع به من سعرات حرارية منخفضة ودهون لا تكاد تذكر. كما يحتوي الملفوف على فيتامين C.

الفطر

على الرغم من أن بعض أنواع الفطر غير صالحة للأكل، فإن المفيد منها يساعد في خفض نسبة السكر في الدم. وتستخدم عادة لإضافة نكهة للأطباق. والفطر واحد من النباتات المضادة للسرطان.

الفول السوداني

يحتوي الفول السوداني على الدهون الصحية والبروتينات، بالإضافة إلى زبدة الفول السوداني، وكلها مواد تساهم بشكل ملحوظ في خفض نسبة السكر في الدم.

القرنبيط

يعرف القرنبيط بـ”الزهرة” أو “القنبوطة” في بعض الدول العربية، وله فوائد كثيرة، من بينها الوقاية من أمراض القلب، ويعرف بأنه ذو خصائص مضادة للسرطان.

الطماطم

تستخدم الطماطم كخضراوات وفاكهة، والناس يأكلونها كما هي أو يشربونها مثل العصير. وللطماطم خصائص مفيدة جدا في خفض نسبة السكر في الدم ومنع أمراض القلب.

الجزر

يُعد الجزر أفضل مساعد للحفاظ على النظر، بسبب ما يحتويه من الكاروتين وفيتامين (أ). كما أنه يساعد في الحفاظ على مستوى السكر في الدم عند الحد المثالي تقريبا.

الخوخ

الخوخ من الفواكه الحلوة، وهي فاكهة تعمل بشكل طبيعي على الحفاظ على مستوى السكر في الدم منخفضا. ويمكن تناول الخوخ كما هو أو شربه عصيرا.

العدس

العدس غني بالألياف والمعادن والفيتامينات، إلا أن الكثيرين لا يزالون يتجاهلونه. فالعدس يجعل الشخص يشعر بالشبع لفترة أطول. كما أنه له شهرة في الحفاظ على مستوى السكر في الدم منخفضا ومستقرا.