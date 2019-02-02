احدث الأخبار

تدريبات أمريكية واسعة النطاق قرب الحدود المكسيكية
أبرز المواد
 لا يُصد ويدمر هدفه على بعد 200 كيلومتر .. الصين تنجح في إنتاج “مدفع الرعب”
أبرز المواد
 بهذه الأطعمة المتوفرة في كل بيت.. حافظ على انخفاض مستوى السكر في الدم
أبرز المواد
 شاهد.. غزو الطيور” يثير الذعر في مدينة أمريكية
أبرز المواد
 لحماية السلام.. مشاورات دبلوماسية وحوار أمني بين الصين واليابان
أبرز المواد
 طقس اليوم: سماء غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على 7 مناطق
أبرز المواد
 ما هي معاهدة “الصواريخ النووية”؟.. أحدث خلاف روسي أمريكي
أبرز المواد
 تحطم طائرة عسكرية بالهند بعد دقائق من إقلاعها
أبرز المواد
 الاستخبارات الأمريكية: هكذا تنفذ إيران سياستها بتهديد الدول
أبرز المواد
 عبر الواقع الافتراضي.. تدشين رؤية وزيارة الحرمين الشريفين في جناح المملكة بمعرض القاهرة للكتاب
أبرز المواد
 الإرياني يطالب المجتمع الدولي بالتحرك تجاه جرائم الخطف الحوثية
أبرز المواد
 جديد أبل.. آيفون بثلاث كاميرات وشاحن بمنفذ USB-C
أبرز المواد
تدريبات أمريكية واسعة النطاق قرب الحدود المكسيكية

تدريبات أمريكية واسعة النطاق قرب الحدود المكسيكية

أبرز المواد
لا يُصد ويدمر هدفه على بعد 200 كيلومتر .. الصين تنجح في إنتاج “مدفع الرعب”

لا يُصد ويدمر هدفه على بعد 200 كيلومتر .. الصين تنجح في إنتاج “مدفع الرعب”

أبرز المواد
بهذه الأطعمة المتوفرة في كل بيت.. حافظ على انخفاض مستوى السكر في الدم

بهذه الأطعمة المتوفرة في كل بيت.. حافظ على انخفاض مستوى السكر في الدم

أبرز المواد
شاهد.. غزو الطيور” يثير الذعر في مدينة أمريكية

شاهد.. غزو الطيور” يثير الذعر في مدينة أمريكية

أبرز المواد

تدريبات أمريكية واسعة النطاق قرب الحدود المكسيكية

تدريبات أمريكية واسعة النطاق قرب الحدود المكسيكية
http://almnatiq.net/?p=687558
المناطق - وكالات

تستبق واشنطن وصول موجات من المهاجرين إلى حدودها، بنشر قوات من حرس الحدود وإجرائها تدريبات واسعة النطاق قرب الحدود الدولية مع المكسيك، وسط قلق واشنطن من تدفق موجات مهاجرين قادمين من أمريكا الوسطى.

ونشرت وكالة “رويترز”، مقاطع فيديو صورت من سيوداد خواريز في المكسيك، ضباطا في عدة مكافحة الشغب يستخدمون الغاز.

وفي نقطة عبور تيجوانا في وقت متأخر من الخميس، وضع ضباط أسلاكا شائكة في إطار عملية أمنية أخرى.

وكان البنتاغون قد مدد في يناير الماضي فترة انتشار قواته على حدود الولايات المتحدة الجنوبية، علما أن مهمة هذه القوات التي يبلغ تعدادها 4500 جندي، كان من المقرر أن تنتهي في ديسمبر.

ومهمة هذه القوات العسكرية دعم حرس الحدود في مواجهة مجموعات من آلاف المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى.

وتحاول واشنطن جاهدة وقف تدفق المهاجرين من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور، الذين يصلون إلى الحدود الأمريكية عبر المكسيك لطلب اللجوء في الولايات المتحدة بسبب خطورة الأوضاع في بلدانهم.

وإلى جانب نشر القوات وإجراء التدريبات الأمنية، يطالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ببناء جدار على حدود المكسيك لمواجهة طالبي اللجوء، الأمر الذي يرفضه الديمقراطيون.

وانطلقت العام الماضي قافلة مهاجرين ضخمة صوب الحدود الجنوبية للولايات المتحدة عبر الحدود المكسيكية، الأمر الذي دفع ترامب إلى التحرك باعتبار أن التصدي لهؤلاء يقع في نطاق “الطوارئ”.

روابط ذات صلة

لا يُصد ويدمر هدفه على بعد 200 كيلومتر .. الصين تنجح في إنتاج “مدفع الرعب”

لا يُصد ويدمر هدفه على بعد 200 كيلومتر .. الصين تنجح في إنتاج “مدفع الرعب”
بهذه الأطعمة المتوفرة في كل بيت.. حافظ على انخفاض مستوى السكر في الدم

بهذه الأطعمة المتوفرة في كل بيت.. حافظ على انخفاض مستوى السكر في الدم
شاهد.. غزو الطيور” يثير الذعر في مدينة أمريكية

شاهد.. غزو الطيور” يثير الذعر في مدينة أمريكية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*