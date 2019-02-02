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الأسهم السعودية تضيف 25 مليار ريال إلى قيمتها السوقية في أسبوع

الأسهم السعودية تضيف 25 مليار ريال إلى قيمتها السوقية في أسبوع
http://almnatiq.net/?p=687564
المناطق - الرياض

عادت الأسهم السعودية للارتفاع في أدائها الأسبوعي لتغلق عند أعلى مستوى منذ أغسطس 2015، حيث زاد المؤشر بنحو 125 نقطة بنسبة 1.48 في المائة ليقف عند 8559 نقطة.
وارتفعت القيمة السوقية للأسهم بنحو 25 مليار ريال خلال الأسبوع لتصل إلى 2.02 تريليون ريال.
بينما مؤشر إم تي 30 ارتفع 1.6 في المائة ليغلق عند 1258 نقطة، إذ تفوق على المؤشر العام، الأمر الذي يشير إلى أن التحرك الإيجابي كان من نصيب الشركات القيادية.
ووفقا لـ”الاقصادية”، فإنه بخلاف الأسابيع الرابحة من هذا العام، فقدت السوق بعضا من مكاسبها أثناء الأسبوع حيث قلصت ثلث مكاسبها.
ولا تزال السوق تترقب مزيدا من المعطيات لتوجيه قراراتها الاستثمارية ولعل أبرز تلك المعطيات النتائج المالية للشركات السنوية.
وتستطيع السوق الارتفاع إلى مستويات 8660 نقطة، إذ تشكل مستويات 8460 نقطة كمستوى دعم.

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