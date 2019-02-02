إصرار أمريكي على استدعاء تركيا أمام الجهاز القضائي لمنظمة التجارة

المناطق - وكالات

أصرت الولايات المتحدة على جلب تركيا أمام الجهاز القضائي لمنظمة التجارة العالمية، عندما قدمت أمس طلبها الثاني لهيئة تسوية النزاعات التجارية لدراسة رسوم إضافية فرضتها أنقرة على بعض المنتجات المستوردة من واشنطن.

جاء هذا الطلب عقب إعاقة تركيا طلبا أول تقدمت به الولايات المتحدة خلال اجتماع لهيئة تسوية النزاعات في منتصف الشهر الجاري، بحسب “الاقتصادية”.

وفرضت تركيا هذه الرسوم ردا على الرسوم الأمريكية الشهيرة التي فرضتها على وارداتها من الصلب والألمنيوم من تسعة بلدان بدءا من أوائل 2018.

وبلغت التعريفات على الصلب والألمنيوم المستوردين- 25 في المائة و10 في المائة على التوالي – مع ضمان أن تكون منتجات الصلب والألمنيوم التي لا تصنع في الولايات المتحدة، بما يكفي من الجودة والكمية، متاحة من دون تعريفات على المستخدمين.

وقالت الولايات المتحدة في اجتماع لهيئة تسوية النزاعات التجارية “إن رسومها في الصلب والألمنيوم تتصدى لتهديد أمنها القومي، وبالتالي فإنها مبرَّرة تماما بموجب المادة 21 من اتفاقية “جات”.