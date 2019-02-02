احدث الأخبار

مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم الدفعة الثالثة من مستلزمات مراكز الكلى في حضرموت
أبرز المواد
 عن تجارب.. مادة متوفرة في كل بيت تتفوق على الفياجرا
أبرز المواد
 موجة صقيع تودي بحياة 21 شخصا في الولايات المتحدة
أبرز المواد
 قبائل حجور اليمنية تفرض سيطرتها على مواقع استراتيجية حوثية في كُشَر
أبرز المواد
 “مركز الملك سلمان للإغاثة” يبطل أكثر من 7 آلاف لغم في اليمن
أبرز المواد
 بعد الانسحاب من معاهدة الصواريخ.. ترامب يهدد روسيا برد عسكري
أبرز المواد
 ثغرة كارثية في “فيس تايم” .. تسمع وتشاهد الآخرين دون إرادتهم !
أبرز المواد
 إصرار أمريكي على استدعاء تركيا أمام الجهاز القضائي لمنظمة التجارة
أبرز المواد
 الأسهم السعودية تضيف 25 مليار ريال إلى قيمتها السوقية في أسبوع
أبرز المواد
 بعد إعادة فتحها.. تعرف على أسرار مقبرة “توت عنخ آمون”
أبرز المواد
 تدريبات أمريكية واسعة النطاق قرب الحدود المكسيكية
أبرز المواد
 لا يُصد ويدمر هدفه على بعد 200 كيلومتر .. الصين تنجح في إنتاج “مدفع الرعب”
أبرز المواد
مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم الدفعة الثالثة من مستلزمات مراكز الكلى في حضرموت

مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم الدفعة الثالثة من مستلزمات مراكز الكلى في حضرموت

أبرز المواد
عن تجارب.. مادة متوفرة في كل بيت تتفوق على الفياجرا

عن تجارب.. مادة متوفرة في كل بيت تتفوق على الفياجرا

أبرز المواد
موجة صقيع تودي بحياة 21 شخصا في الولايات المتحدة

موجة صقيع تودي بحياة 21 شخصا في الولايات المتحدة

أبرز المواد
قبائل حجور اليمنية تفرض سيطرتها على مواقع استراتيجية حوثية في كُشَر

قبائل حجور اليمنية تفرض سيطرتها على مواقع استراتيجية حوثية في كُشَر

أبرز المواد

“مركز الملك سلمان للإغاثة” يبطل أكثر من 7 آلاف لغم في اليمن

http://almnatiq.net/?p=687580
المناطق - وكالات

أكد “مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية” (مسام)، أنه نزع أكثر من 7 آلاف لغم خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير الماضي، في عدة محافظات يمنية.

وقال المركز في بيان صحفي إنه تمكن من انتزاع 7182 لغما، منها 89 مضاد للأفراد و2322 مضاد للآليات و284 عبوة ناسفة و4487 ذخيرة غير منفجرة.

وأوضح المركز أن إجمالي ما نزع من الألغام منذ بداية المشروع بلغ 38817 لغما زرعت في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، “وحاولت جماعة (أنصار الله) إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن ماتوا أو بترت أعضاؤهم”، بحسب المركز.

روابط ذات صلة

مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم الدفعة الثالثة من مستلزمات مراكز الكلى في حضرموت

مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم الدفعة الثالثة من مستلزمات مراكز الكلى في حضرموت
عن تجارب.. مادة متوفرة في كل بيت تتفوق على الفياجرا

عن تجارب.. مادة متوفرة في كل بيت تتفوق على الفياجرا
موجة صقيع تودي بحياة 21 شخصا في الولايات المتحدة

موجة صقيع تودي بحياة 21 شخصا في الولايات المتحدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*