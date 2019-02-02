موجة صقيع تودي بحياة 21 شخصا في الولايات المتحدة

المناطق - وكالات

واجه ملايين الأمريكيين درجات حرارة منخفضة وصلت إلى 49 درجة مئوية تحت الصفر ما شل منطقة الغرب الأوسط الأمريكي وأدى إلى وفاة 21 شخصا على الأقل.

وعزا مسؤولون في ولايات مختلفة العديد من الوفيات إلى شدة البرد.

وذكر ستاذيس بولاكيداس الطبيب في مستشفى جون إتش، ستروجر جونيور في شيكاغو أن عدد الوفيات ارتفع من 12 في وقت سابق بعد تسجيل تسع وفيات جديدة على الأقل في شيكاغو نتيجة إصابات مرتبطة بالبرد.

وقال بولاكيداس، وهو طبيب متخصص في الصدمات، إن المستشفى شهد هذا الأسبوع حوالي 25 حالة لضحايا قضمات الصقيع. وقال إن أكثر الحالات حدة معرضة لخطر بتر أصابع في اليدين والقدمين.

والأشخاص المشردون والنازحون عرضة للخطر على وجه الخصوص، لذا تقيم شيكاغو ومدن أخرى أماكن إيواء للتدفئة. لكن كثيرين عانوا منها داخل مخيمات أو مبان غير مجهزة.