احدث الأخبار

موجة صقيع تودي بحياة 21 شخصا في الولايات المتحدة
أبرز المواد
 قبائل حجور اليمنية تفرض سيطرتها على مواقع استراتيجية حوثية في كُشَر
أبرز المواد
 “مركز الملك سلمان للإغاثة” يبطل أكثر من 7 آلاف لغم في اليمن
أبرز المواد
 بعد الانسحاب من معاهدة الصواريخ.. ترامب يهدد روسيا برد عسكري
أبرز المواد
 ثغرة كارثية في “فيس تايم” .. تسمع وتشاهد الآخرين دون إرادتهم !
أبرز المواد
 إصرار أمريكي على استدعاء تركيا أمام الجهاز القضائي لمنظمة التجارة
أبرز المواد
 الأسهم السعودية تضيف 25 مليار ريال إلى قيمتها السوقية في أسبوع
أبرز المواد
 بعد إعادة فتحها.. تعرف على أسرار مقبرة “توت عنخ آمون”
أبرز المواد
 تدريبات أمريكية واسعة النطاق قرب الحدود المكسيكية
أبرز المواد
 لا يُصد ويدمر هدفه على بعد 200 كيلومتر .. الصين تنجح في إنتاج “مدفع الرعب”
أبرز المواد
 بهذه الأطعمة المتوفرة في كل بيت.. حافظ على انخفاض مستوى السكر في الدم
أبرز المواد
 شاهد.. غزو الطيور” يثير الذعر في مدينة أمريكية
أبرز المواد
موجة صقيع تودي بحياة 21 شخصا في الولايات المتحدة

موجة صقيع تودي بحياة 21 شخصا في الولايات المتحدة

أبرز المواد
قبائل حجور اليمنية تفرض سيطرتها على مواقع استراتيجية حوثية في كُشَر

قبائل حجور اليمنية تفرض سيطرتها على مواقع استراتيجية حوثية في كُشَر

أبرز المواد
“مركز الملك سلمان للإغاثة” يبطل أكثر من 7 آلاف لغم في اليمن

“مركز الملك سلمان للإغاثة” يبطل أكثر من 7 آلاف لغم في اليمن

أبرز المواد
بعد الانسحاب من معاهدة الصواريخ.. ترامب يهدد روسيا برد عسكري

بعد الانسحاب من معاهدة الصواريخ.. ترامب يهدد روسيا برد عسكري

أبرز المواد

موجة صقيع تودي بحياة 21 شخصا في الولايات المتحدة

موجة صقيع تودي بحياة 21 شخصا في الولايات المتحدة
http://almnatiq.net/?p=687586
المناطق - وكالات

واجه ملايين الأمريكيين درجات حرارة منخفضة وصلت إلى 49 درجة مئوية تحت الصفر ما شل منطقة الغرب الأوسط الأمريكي وأدى إلى وفاة 21 شخصا على الأقل.

وعزا مسؤولون في ولايات مختلفة العديد من الوفيات إلى شدة البرد.

وذكر ستاذيس بولاكيداس الطبيب في مستشفى جون إتش، ستروجر جونيور في شيكاغو أن عدد الوفيات ارتفع من 12 في وقت سابق بعد تسجيل تسع وفيات جديدة على الأقل في شيكاغو نتيجة إصابات مرتبطة بالبرد.

وقال بولاكيداس، وهو طبيب متخصص في الصدمات، إن المستشفى شهد هذا الأسبوع حوالي 25 حالة لضحايا قضمات الصقيع. وقال إن أكثر الحالات حدة معرضة لخطر بتر أصابع في اليدين والقدمين.

والأشخاص المشردون والنازحون عرضة للخطر على وجه الخصوص، لذا تقيم شيكاغو ومدن أخرى أماكن إيواء للتدفئة. لكن كثيرين عانوا منها داخل مخيمات أو مبان غير مجهزة.

روابط ذات صلة

قبائل حجور اليمنية تفرض سيطرتها على مواقع استراتيجية حوثية في كُشَر

قبائل حجور اليمنية تفرض سيطرتها على مواقع استراتيجية حوثية في كُشَر
“مركز الملك سلمان للإغاثة” يبطل أكثر من 7 آلاف لغم في اليمن

“مركز الملك سلمان للإغاثة” يبطل أكثر من 7 آلاف لغم في اليمن
بعد الانسحاب من معاهدة الصواريخ.. ترامب يهدد روسيا برد عسكري

بعد الانسحاب من معاهدة الصواريخ.. ترامب يهدد روسيا برد عسكري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*