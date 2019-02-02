عن تجارب.. مادة متوفرة في كل بيت تتفوق على الفياجرا

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http://almnatiq.net/?p=687590
المناطق - وكالات

قالت دراسة يونانية أجريت على أكثر من 600 رجل، إن تأثير زيت الزيتون على الرجال قد يكون أفضل من الفياجرا، مشيرة إلى أن أولئك الذين كانوا يتناولون الكثير منه كانوا أقل عرضة للمعاناة من العجز الجنسي.

وقال باحثون إن اتباع نظام غذائي غني بزيت الزيتون يحافظ على سلامة الأوعية الدموية، مما يحافظ على الدورة الدموية في كل جزء من الجسم، حسب صحيفة “تليغراف” البريطانية.

وأضافوا: “أولئك الذين تناولوا ما لا يقل عن 9 ملاعق من زيت الزيتون أسبوعيا، كانوا أقل عرضة للمعاناة من العجز الجنسي، وارتفعت لديهم معدلات هرمون التستوستيرون (هرمون الذكورة)”.

ووجدت الدراسة أن الالتزام القوي بنظام غذائي على الطراز المتوسطي (الدول الأوروبية المطلة على جنوب البحر المتوسط)، غني بالفواكه والخضراوات والبقوليات والأسماك والمكسرات وكذلك زيت الزيتون، يقلل خطر الإصابة بالضعف الجنسي بنسبة تصل إلى 40 في المئة.

وقالت الباحثة اليونانية كريستينا خريسوهو التي قادت الدراسة في جامعة أثينا: “الالتزام بالعادات الغذائية السليمة والتمارين الرياضية على المدى الطويل يؤثر كثيرا على جودة حياتنا، بما في ذلك القدرة الجنسية”.

وأضافت “استهلاك زيت الزيتون، والالتزام بنظام غذائي متوسطي، ​​عمل على تحسين القدرة الجنسية لدى الرجال”.

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