الأمطار تكشف نفقا حُفر لسرقة بنك !

المناطق - وكالات

أدت الأمطار التي هطلت على ولاية فلوريدا إلى كشف عمليات حفر تحت شارع بغية الوصول إلى المصرف الكائن بمدينة ميامي.

ومنعت هذه الأمطار سرقة البنك وذلك عن طريق الصدفة ، التي كشفت النفق الذي يبلغ طوله حوالي 50 مترا وقطره أقل من متر، وكان يحتوي بداخلة مولد كهربائي وسلم وكرسي، بحسب ما كشف عنه مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية أن النفق الذي كان يجري العمل عليه كان يتجه نحو الصراف الآلي في البنك بحسب المحققون.

ووفقاً للتقارير أفادت بأن هناك عدد كبير شارك في عملية حفر النفق ولكن جهودهم ضاعت سدى .

وبين التحقيقات أن النفق كان ضيق للغاية ويختلف كثيراً عن الأنفاق التي تم اكتشافها في عمليات سرقة مشابهة.

وسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الأخيرة إلى إعاقة عمل المشاركين في عمليات الحفر، عثرت الشرطة على رافعة وسيارة كانتا تستخدمان في نقل الأتربة والصخور الناجمة عن عمليات الحفر.

وقامت الشرطة بنشر صور الآلات المستخدمة في عملية الحفر ليسهل التعرف على أصحبها للقبض على هؤلاء اللصوص.