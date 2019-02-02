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منظومة تشويش روسية لإعماء جنود العدو وإصابتهم بالهلوسة والهذيان

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منظومة تشويش روسية لإعماء جنود العدو وإصابتهم بالهلوسة والهذيان

منظومة تشويش روسية لإعماء جنود العدو وإصابتهم بالهلوسة والهذيان
http://almnatiq.net/?p=687604
المناطق - وكالات

أعلن مصدر في شركة “روس إليكترونيكا” أن مؤسسته أنتجت منظومات تشويش مخصصة لإعماء العدو في الليل وعند الغسق وإصابته بالهذيان والغثيان، وبدأ تجهيز السفن الحربية الروسية بها.

وقال المصدر، إن منظومات التشويش المسماة “فيلين”، تعمل على إعادة نمذجة وتعديل سطوع الأشعة الضوئية، وهو ما يجعل تقلبات الترددات المنخفضة للضوء، تتسبب باضطرابات في الرؤية لدى جنود العدو حيث تهيّج أعصابهم البصرية ليروا أشياء غريبة ويهلوسوا.

وأشار المصدر، إلى أنه تم اختبار هذه الأجهزة على متطوعين، طلب منهم إطلاق النار من الأسلحة الفردية على الأهداف، وخلال عمل جهاز “فيلين”، لم يتمكن أي منهم من رؤية الهدف لإطلاق النار عليه وإصابته.

وأضاف: “20 بالمئة من المتطوعين أشاروا إلى شعورهم بالهلوسة ورؤيتهم بقع ضوء تسبح أمام عيونهم، فيما قال 45% منهم، إنهم عانوا من الغثيان والدوران وتشتت شعورهم بالمكان”.

وتم تركيب منظومات “فيلين” على فرقاطتي “الأميرال غورشكوف” و”الأميرال كاساتونوف”، حيث تخضع للاختبار في الوقت الراهن، ليصار إلى تزويد السفن والعربات الروسية الأخرى بمنظومات مثلها.

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