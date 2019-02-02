احدث الأخبار

بوتين يصعّد ضد واشنطن بصواريخ جديد
أبرز المواد
 تطبيق Phone Clone يوفر حلا مثاليا لنقل البيانات بين الهواتف
أبرز المواد
 الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران
أبرز المواد
 انتبه.. احتقان الحلق المتكرر قد يكون إشارة للإصابة بسرطان الحنجرة
أبرز المواد
 الجيش المصري يقضي على خلية إرهابية غرب البلاد
أبرز المواد
 لأول مرة.. العلماء يحولون “واي فاي” إلى كهرباء
أبرز المواد
 الأردن يوافق على طلب جديد لاستضافة اجتماعات بين الشرعية والمليشيات الحوثية
أبرز المواد
 “العدل”: محاكم التنفيذ تنجز مليوني عملية خلال عام بارتفاع 30%
أبرز المواد
 منظومة تشويش روسية لإعماء جنود العدو وإصابتهم بالهلوسة والهذيان
أبرز المواد
 الأمطار تكشف نفقا حُفر لسرقة بنك !
أبرز المواد
 انكماش نشاط المصانع التركية للشهر العاشر على التوالي
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم الدفعة الثالثة من مستلزمات مراكز الكلى في حضرموت
أبرز المواد
بوتين يصعّد ضد واشنطن بصواريخ جديد

بوتين يصعّد ضد واشنطن بصواريخ جديد

أبرز المواد
تطبيق Phone Clone يوفر حلا مثاليا لنقل البيانات بين الهواتف

تطبيق Phone Clone يوفر حلا مثاليا لنقل البيانات بين الهواتف

أبرز المواد
الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران

الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران

أبرز المواد
انتبه.. احتقان الحلق المتكرر قد يكون إشارة للإصابة بسرطان الحنجرة

انتبه.. احتقان الحلق المتكرر قد يكون إشارة للإصابة بسرطان الحنجرة

أبرز المواد

بوتين يصعّد ضد واشنطن بصواريخ جديد

http://almnatiq.net/?p=687631
المناطق - وكالات

بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة تعليق التزامها بمعاهدة نزع الصواريخ النووية المتوسطة، رد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، السبت، بإجراء مماثل، متعهدا بالبدء في إنتاج صواريخ جديدة بينها واحد أسرع من الصوت.

وقال بوتن، وفق ما نقل الكرملين، إن موسكو ستعلق التزامها بالمعاهدة المبرمة عام 1987 إبان الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق، بحسب “رويترز”.

وأبلغ الرئيس الروسي وزيري دفاعه وخارجيته، سيرغي شويغو، وسيرغي لافروف، بالامتناع عن إجراء محادثات بشأن نزع الصواريخ النووية، التي كانت محور المعاهدة، مع نظرائهم الأميركيين.

وأضاف خلال اجتماع عقده مع الوزيرين في موسكو أن بلاده ستبدأ في إنتاج صواريخ جديدة، من بينها صاروخ أسرع من الصوت.

وأكد أنه لن يتم نشر الأسلحة النووية المتوسطة في الجزء الأوروبي من روسيا أو أي مكان آخر، إلا إذا أقدمت واشنطن على ذلك.

ومن المرجح أن تؤدي الخطوات الروسية إلى رفع منسوب التوتر بين موسكو وواشنطن وتؤدي إلى عودة سباق تسلح حذر منه الأوروبيون.

وهددت روسيا مرارا بالرد في حال أعلنت واشنطن انسحابها من المعاهدة النووية.

روابط ذات صلة

تطبيق Phone Clone يوفر حلا مثاليا لنقل البيانات بين الهواتف

تطبيق Phone Clone يوفر حلا مثاليا لنقل البيانات بين الهواتف
الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران

الأرصاد تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران
انتبه.. احتقان الحلق المتكرر قد يكون إشارة للإصابة بسرطان الحنجرة

انتبه.. احتقان الحلق المتكرر قد يكون إشارة للإصابة بسرطان الحنجرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*