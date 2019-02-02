لحملة الثانوية فأعلى .. وظائف إدارية بمستشفى الملك فيصل التخصصي

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي عن توفر وظائف إدارية في مدينة (الرياض) لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس.

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

– مساعد ثاني سلسلة الإمدادات – المخازن الصيدلانية (Supply Chain Assistant II)

المتطلبات: شهادة الثانوية وخبرة لا تقل عن سنة في الإدارة أو المستودعات أو مجال ذو صلة ذو صلة مع مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

– مساعد ثاني سلسلة الإمدادات – قسم التوزيع (Supply Chain Assistant II)

المتطلبات: شهادة الثانوية وخبرة لا تقل عن سنة في الإدارة أو المستودعات أو مجال ذو صلة مع مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

– فني تصوير وثائق ثاني – مركز الوثائق (Documents Imaging Technician II)

المتطلبات: بكالوريوس أو دبلوم (إدارة، إدارة مستشفيات)، لا يشترط الخبرة لحملة البكالوريوس، ويشترط خبرة سنة لحملة الدبلوم.