لحملة الثانوية فأعلى .. وظائف إدارية بمستشفى الملك فيصل التخصصي

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لحملة الثانوية فأعلى .. وظائف إدارية بمستشفى الملك فيصل التخصصي

لحملة الثانوية فأعلى .. وظائف إدارية بمستشفى الملك فيصل التخصصي
http://almnatiq.net/?p=687635
المناطق - الرياض

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي عن توفر وظائف إدارية في مدينة (الرياض) لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس.

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

– مساعد ثاني سلسلة الإمدادات – المخازن الصيدلانية (Supply Chain Assistant II)
المتطلبات: شهادة الثانوية وخبرة لا تقل عن سنة في الإدارة أو المستودعات أو مجال ذو صلة ذو صلة مع مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

– مساعد ثاني سلسلة الإمدادات – قسم التوزيع (Supply Chain Assistant II)
المتطلبات: شهادة الثانوية وخبرة لا تقل عن سنة في الإدارة أو المستودعات أو مجال ذو صلة مع مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

– فني تصوير وثائق ثاني – مركز الوثائق (Documents Imaging Technician II)
المتطلبات: بكالوريوس أو دبلوم (إدارة، إدارة مستشفيات)، لا يشترط الخبرة لحملة البكالوريوس، ويشترط خبرة سنة لحملة الدبلوم.

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