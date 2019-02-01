ترميم وصيانة منازل مستفيدي بر الاحساء

المناطق - منال الدوسري

أكد مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية البر بالاحساء وليد بن خالد البوسيف بان 105 أسرة استفادت من مشروع الترميم خلال عام 2018م، بتكلفة إجمالية بلغت (1.479.917 ريال) مليون وأربعمائة وتسعة وسبعون ألفا وتسعمائة وسبعة عشر ريالا.

وأشار البوسيف بان الجمعية تنفذ مشاريع الترميم لمنازل الأسر المستفيدة من الجمعية بإشراف ومتابعة مدير إدارة البحث الاجتماعي عبدالمنعم بن عبدالعزيز الحسين، حيث يقوم مشروع الترميم على أساس توفير حياة كريمة لهم وفق معايير يحددها فريق الترميم بالجمعية، ومن أهمها أن يكون المنزل ملكا للأسرة المستفيدة، وان يكون المنزل صالحا للترميم وفق تقرير معتمد من مكتب هندسي، كما يجب أن تكون جميع الإصلاحات ضرورية وهامة لسلامة المنزل وساكنيه، وأن يتولى المستفيد متابعة استصدار رخصة الترميم من الأمانة، كما تقوم الجمعية بتأمين مسكن مؤقت للأسرة في الحالات الحرجة والطارئة اذا استلزم الامر، أما في حال عدم انطباق الشروط أو أحد منها فإن الجمعية تساعد الأسرة في استئجار منزل.

وأضاف البوسيف بأن من أعمال فريق الترميم الأخرى تفقد منازل المحتاجين وعمل الصيانة الدورية لها، والتأكد من سلامة البناء، والتمديدات الكهربائية، والصحية، وترميم التالف أو استبداله، وعمل زيارات متابعة لإنجاز العمل حتى تسليمه، مع ضمان لمدة عام على الأعمال المنفذة.

من جهته قال مدير عام جمعية البر بالأحساء المهندس صالح بن عبدالمحسن آل عبدالقادر بأن الجمعية مستمرة في تطوير عمل ترميم المنازل بعمل كود خاص لمواصفات الترميم المعتمدة ومعايير المقاولين المعتمدين، كما يتم توجيه الأسر المستفيدة خاصة الأسر المسجلة في الضمان الاجتماعي بالمسارعة للتقديم على بوابة الإسكان للاستفادة من مسارات دعم الأسر المستفيدة التي تقدمها الوزارة.

وشكر آل عبدالقادر الداعمين لمشاريع الجمعية من جهات مانحة ومتبرعين على ما ينفقونه من مال لتلبية احتياجات الأسر المستفيدة من خدماتها ولتوفير المسكن اللائق لهم، والبيئة المناسبة التي تسهم في تطوير ذواتهم وتلتقي مع البرامج التنموية الأخرى التي تعزز من تمكين الأسرة والتحول بها إلى الإنتاج والعطاء، سائلًا الله أن يتقبل منهم وأن يوفقهم فيما يقومون به من عمل للخير.